مردم اردبیل با حضور حداکثری تحریم انتخاباتی را بی اثر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شمگاه دوشنبه در دیدار با عوامل اجرایی ستاد انتخاباتی حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین افزود: مردم در 33 سال گذشته با حمایت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کشور را به جلو برده اند و در 12 اسفند با حضور در پای صندوقهای رای چشم جهانیان را خیره خواهند کرد.

وی انتخابات مجلس نهم را از حساسترین انتخابات کشور برشمرد و اضافه کرد: ایران تجربه هشت دور برگزاری انتخابات مجلس را دارد و طبیعتا باید از تجربیات تلخ و شیرین این هشت دوره استفاده کند تا در این شرایط حساس مجلس ولایی به دست مردم رقم خورد.

استاندار اردبیل با اشاره به حساسیتهای انتخابات مجلس نهم یادآور شد: این انتخابات اولین انتخابات بعد از ماجراهای انتخابات 88 است و دشمنان کشور همچنان چشم طمع به انتخابات دارند تا با ناامید کردن مردم میزان مشارکت مردمی را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام قصد دارند املای تکراری انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات مجلس تکرار و اجرا کنند، تصریح کرد: اما مردم ایران و به خصوص مردم ولایی دارالارشاد اردبیل همچون 22 بهمن با حضور حماسی خود نقشه های دشمنان را نقش بر زمین می کنند.

وی تقارن انتخابات مجلس نهم با اولین سالگرد بیداری اسلامی را مبارک خواند و متذکر شد: بعد از بیداری اسلامی در کشورهای منطقه انتخابات این کشورها نشان می دهد که مردم به حکومت اسلامی گرایش دارند و باید با برگزاری انتخابات سالم الگوی انتخاباتی به مردم کشورهای منطقه ارائه کنیم.

صابری همچنین با اشاره به ضرورت فراهم ساختن زیرساختهای انتخاباتی افزود: بنابه فرمایش امام خمینی (ره) "مجلس در راس امور کشور است" و تمامی تصمیمات داخلی و خارجی کشور باید به تایید و تصویب مجلس برسد، بنابراین برای برگزاری انتخابات مجلس زیرساختهای انتخابات باید کامل و زیربنایی فراهم شود.

وی از آماده بودن مقدمات برگزاری انتخابات در استان اردبیل خبر داد و عنوان کرد: بخشهای عمده ای از مقدمات برگزاری انتخابات در استان اجرا شده و تنها مرحله تبلیغات رسمی و قانونی و برگزاری انتخابات در 12 اسفند ماه باقی مانده که به یاری خدا این مرحله نیز به بهترین شکل ممکن اجرا و پیاده می شود.