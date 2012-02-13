مشکلات افت فشار و قطع گاز در آمل برطرف شد

حشمت الله باوفا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات به وجود آمده در پی تعمیر خطوط سراسری گاز در استان گیلان بوده و به دلیل قرارگرفتن شهرستان آمل در انتهای خطوط لوله های انتقال گاز در این مسیر، سبب افت فشار و قطعی گاز برای مشترکان این شهرستان در روز یکشنبه شده بود.

وی افزود: افت فشار و قطعی گاز در شهرستان آمل به صورت پراکنده بوده و گاز مشترکانی که از ایستگاه اصلی توزیع گاز دورتر بودند، بیشتر است.

رئیس اداره گاز ناحیه آمل ادامه داد: با تلاش نیروهای اداره گاز مازندران و استان گیلان، در مناطق اصلی خط توزیع در رشت، اکنون وضعیت گاز مشترکان در شهرستان آمل به روال عادی بازگشت.

باوفا اضافه کرد: خوشبختانه اکنون گاز همه جایگاه های سی ان جی دوباره برقرار شده و گاز واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی ازعصردوشنبه وصل شد.

رئیس اداره گاز ناحیه آمل از مشترکانی که در حال استفاده از گاز طبیعی هستند، خواستار صرفه جویی بیشتر در مصرف گاز شد.

باوفا استفاده از گاز طبیعی را حق همه مشترکان دانست و یادآور شد: با مصرف بهینه این نعمت خدادادی می توان از کاهش افت فشار و قطعی های احتمالی برای سایر مشترکان جلوگیری کرد.