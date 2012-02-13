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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

جمشیدی عنوان کرد:

مشارکت گلستانیها در راهپیمایی 22 بهمن 12.5 درصد رشد داشت

مشارکت گلستانیها در راهپیمایی 22 بهمن 12.5 درصد رشد داشت

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با قدردانی از حضور مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن، گفت: میزان مشارکت مردم در این حماسه در سال جاری نسبت به سال قبل 12.5 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شب دوشنبه در همایش حضور حداکثری در انتخابات و تاثیر آن در بیداری اسلامیدر گنبدکاووس افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمن شکن بود و باعث تجدید پیمان با امام راحل و فرمانبرداری از مقام معظم رهبری شد.

وی اظهار داشت: همانطوریکه حفظ نظام اسلامی از واجبات است، انتخابات نیز پایه نظام است و حضور حداکثری مردم باعث استحکام پایه های نظام می شود.

وی عنوان کرد: هر نظامی از منظر تاسیس و تحلیلی بررسی می شود و در منظر اول از نظر تاسیس، پیشینه، چگونگی تشکیل نظام و چالشهای فراروی و نحوه پشت سر گذاشتن چالشها بررسی می شود.

جمشیدی گفت: از بعد تحلیلی نیز رابطه مردم با نظام و رهبری، حکومت و حاکمیت ارزیابی می شود که در این عرصه مردم ارتباط تنگاتنگی با نظام دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: دشمنان با توطئه وارد میدان شده اند و جنگ امروز، آرام و نرم است.

وی با اشاره به جریان فتنه سال 88 گفت: وقتی دین و روز عاشورا و اصل ولایت فقیه مورد توطئه قرار گرفت، مردم متوجه شدند که فتنه بر علیه نظام دینی است و آن را خنثی کردند.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: دشمن با طرح و برنامه پیش می رود ولی تاکنون نتوانست به نتیجه برسد و باید دوستان را بیدار و توطئه ها را بی اثر کنیم.

جمشیدی بیان داشت: حضور حداکثری، بیداری اسلامی ایجاد می کند و باعث پیروزیهایی در لبنان و غزه می شود.

وی عنوان کرد: تجربه نشان داده که حضور مردم در انتخابات دشمن شکن خواهد بود.

کد مطلب 1533453

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