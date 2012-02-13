مشارکت گلستانیها در راهپیمایی 22 بهمن 12.5 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شب دوشنبه در همایش حضور حداکثری در انتخابات و تاثیر آن در بیداری اسلامیدر گنبدکاووس افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمن شکن بود و باعث تجدید پیمان با امام راحل و فرمانبرداری از مقام معظم رهبری شد.

وی اظهار داشت: همانطوریکه حفظ نظام اسلامی از واجبات است، انتخابات نیز پایه نظام است و حضور حداکثری مردم باعث استحکام پایه های نظام می شود.

وی عنوان کرد: هر نظامی از منظر تاسیس و تحلیلی بررسی می شود و در منظر اول از نظر تاسیس، پیشینه، چگونگی تشکیل نظام و چالشهای فراروی و نحوه پشت سر گذاشتن چالشها بررسی می شود.

جمشیدی گفت: از بعد تحلیلی نیز رابطه مردم با نظام و رهبری، حکومت و حاکمیت ارزیابی می شود که در این عرصه مردم ارتباط تنگاتنگی با نظام دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: دشمنان با توطئه وارد میدان شده اند و جنگ امروز، آرام و نرم است.

وی با اشاره به جریان فتنه سال 88 گفت: وقتی دین و روز عاشورا و اصل ولایت فقیه مورد توطئه قرار گرفت، مردم متوجه شدند که فتنه بر علیه نظام دینی است و آن را خنثی کردند.

رئیس ستاد انتخابات گلستان گفت: دشمن با طرح و برنامه پیش می رود ولی تاکنون نتوانست به نتیجه برسد و باید دوستان را بیدار و توطئه ها را بی اثر کنیم.

جمشیدی بیان داشت: حضور حداکثری، بیداری اسلامی ایجاد می کند و باعث پیروزیهایی در لبنان و غزه می شود.

وی عنوان کرد: تجربه نشان داده که حضور مردم در انتخابات دشمن شکن خواهد بود.