نمایشگاه توانمندیهای مازندران در عراق برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر دوشنبه در جلسه تخصصی توسعه صادرات با بیان اینکه خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی از جمله برنج، مرکبات و ماهی در اقلیم کردستان عراق از جایگاه مطلوبی برخوردار است از مدیران ادارات خواست نمایشگاه اقتصادی در سلیمانیه عراق را پربار و مناسب برگزار کنند تا توانمندی محصولات مازندران به شکل کیفی به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: در چنین شرایطی که کشور با تحریمهای اقتصادی مواجه است، برگزاری نمایشگاه اقتصادی باید با برنامه ریزی درست صورت گیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه در سفر حدود دو ماه پیش هیئت اقتصادی استان به اقلیم کردستان عراق، چگونگی حضور بازرگانان در اقلیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ابراز امیدواری کرد: با برپایی نمایشگاه در خور توجه بتوانیم روابط اقتصادی بین تجار مازندرانی با اقلیم را توسعه ببخشیم.

طاهایی به اهمیت توجه صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات کشاورزی مازندران اشاره کرد و گفت: هرچند تهیه ارز و جابجایی پولی از مشکلات صادر کنندگان و وارد کنندگان است اما با تدابیر درست دولت و بانک مرکزی امروز شاهد تک نرخی شدن قیمت ارز هستیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه هنوز در بازار آزاد شاهد خرید و فروش ارز با قیمت بالاتر هستیم، بیان داشت: به طور یقین وارد کنندگان در تهیه ارز مشکلی ندارند.

طاهایی با اشاره به اینکه در 10ماهه امسال بیش از 28 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته، افزود: همه باید برای ارتقای کیفیت تولید، بهبود شاخصهای توسعه ای تلاش کنیم.