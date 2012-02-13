عربستان از کدام حقوق بشر دم می زند/چرا علیه اسرائیل حرف نمی زنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در ادامه نشست ضد سوری که با استفاده ابزاری از واژه حقوق بشر به ریاست نماینده قطر برگزار شد، خطاب به غربی ها و متحدان عرب آنها گفت : به جای تحریم و تهدید و زور به دولت سوریه در مبارزه با تروریسم و اجرای برنامه اصلاحات فراگیر کمک کنید.



وی در ادامه به بیانیه های صریح سرکردگان شبکه القاعده و دستور آنها به تروریستها برای اعزام به سوریه برای انجام عملیات خرابکارانه اشاره کرد و گفت با وجودی که این بیانیه ها را رسانه های عربی و غربی منتشر کرده اند، اما در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر، این حقیقت نادیده گرفته شده است



الجعفری همچنین با اشاره به اظهارات مقامات عراقی و لبنانی در خصوص نفوذ عناصر تروریست از خاک کشورهای آنها به داخل سوریه، از بی اعتنایی بانیان این گزارش ضد سوری به این مسئله انتقاد کرد.



نماینده سوریه با انتقاد شدید از نماینده سوریه و رئیس نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت : برادر عرب ما! که ما او را به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب کرده ایم، هرگز انفجارهای تروریستی حلب و دمشق را محکوم نکرده است با این حال مدعی حمایت از مردم سوریه می شود.



انتقاد شدید از مواضع خصمانه عربستان و رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس



به گزارش مهر، الجعفری در ادامه به مواضع به اظهارات جنگ افروزانه سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان در نشست قاهره و درخواست صریح وی برای حمایتهای گسترده تسلیحاتی و مالی از مخالفان مسلح سوری اشاره کرد و گفت : مسئله دیگر این است که در نشست قاهره به صراحت خواستار حمایت از مخالفان مسلح سوری می شوند، کسانی که این تصمیمات را گرفته اند، از تروریسم در سوریه دفاع و تروریستها را تحریک می کنند.



نماینده سوریه به صراحت اعلام کرد برخی تروریستهای کشته شده در سوریه، از اتباع کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی هستند.



قطر میزبان گروههای مسلح



وی تصریح کرد : کشورهای عربی عضو شورای همکاری خود بخشی از مشکل هستند نه راه حل .



الجعفری به حضور گروههای مسلح در قطر اشاره کرد و گفت : دوحه پایتخت قطر میزبان نشستهای پیاپی گروههای مسلح سوری است، گروههایی که با انجام گفتگو و حل بحران از راه گفتگو مخالفت می کنند، مسئول ادامه خونریزی، این گروهها و حامیان آنها هستند.



نماینده سوریه در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد : ای کاش آن اشتیاق و شوری که در نماینده قطر به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تحرکات ضد سوری وجود دارد، همین شور و اشتیاق را در فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به اشغال اراضی عربی و شهرک سازی و تجاوزگری نشان می داد.



وی با تاکید بر نفاق سیاسی و کوته نظری برخی رژیمهای عربی از جمله قطر و عربستان گفت : برخی شبکه های ضد سوری تصاویری پخش و ادعا می کنند ارتش سوریه حمص را بمباران می کند، در حالی که حقیقت این است که گروههای مسلح با بمبگذاری و مین گذاری در منازل مسکونی و منفجر کردن آنها سبب کشته شدن نیروهای حفظ امنیت سوریه می شوند.



الجعفری با انتقاد شدید از جوسازی رسانه های قطر و عربستان یعنی الجزیره و العربیه علیه سوریه خاطر نشان کرد : برخی طرفها می خواهند اینگونه القا کنند که نظام سوریه در حمایت از کشور و شهروندانش ناتوان است تا دخالتها و اقدامات خود را توجیه کنند.

وی خطاب به سازمان ملل متحد گفت : مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به وظیفه و مسئولیت خود در مقابله با تروریسم عمل و از دولت سوریه در این زمینه حمایت کند.



الجعفری با بیان اینکه جمعیت سوریه از جمعیت تمام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشتر است، خاطر نشان کرد این کشورها در حالی اشتیاق خود را به مسئله حقوق بشر در سوریه نشان می دهند که خود مانع اصلی انجام اصلاحات هستند.



وی با انتقاد شدید از سیاستهای خصمانه رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان در عین حال اظهار داشت با وجود این اقدامات ضد سوری، اگر روزی یکی از این کشورها هدف حمله خارجی قرار گیرد، سوریه از آنها دفاع خواهد کرد.



الجعفری در ادامه در خصوص گزارش ضد سوری شورای حقوق بشر و بی اعتنایی مدعیان به نقض گسترده حقوق بشر در دیگر کشورهای عربی از جمله عربستان گفت : عربستان تنها کشوری است که اعدام با شمشیر هنوز در آن انجام می شود، شیوه ای که مربوط به هزار سال پیش است.



عزم دولت سوریه بر انجام اصلاحات و پاسخگویی به مطالبات مشروع مردمی



نماینده سوریه در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد : رهبری سوریه از هیچ تلاشی برای پاسخ به مطالبات بر حق شهروندانش فروگذار نکرده و برنامه اصلاحات فراگیر را دنبال می کند و در این زمینه کمیته تدوین قانون اساسی جدید، کار خود را به پایان رسانده است.



الجعفری بر پایبندی کشورش به اجرای برنامه اصلاحات تاکید کرد و اظهار داشت : سوریه تاکید می کند که گفتگوی سیاسی فراگیر تنها راه حل بحران کنونی است.



وی خطاب به نمایندگان حاضر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت : بله، ما هم اشتباهات و مشکلاتی داریم، اما آیا شما در کشورهایتان مشکل ندارید و اشتباه نمی کنید، شما باید به دولت سوریه برای حل بحران کمک کنید.



انتقاد صریح از آل سعود

الجعفری بار دیگر از رژیم عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت : هدف عربستان از ارائه پیش نویس قطعنامه ضد سوری تلاش برای تصویب آن چیزی است که آنها در شورای امنیت در راه اجرای آن ناکام ماندند.

نماینده قطر به عنوان رئیس مجمع عمومی در حال بیان اظهارات ضد سوری

اقدام هدفمند گوگل در نامگذاری خیابانهای شهرهای سوریه



نماینده سوریه همچنین از اقدام هدفمند سایت گوگل در تغییر نامهای برخی خیابانهای شهرههای سوریه به ویژه حمص و حماه انتقاد کرد و اظهار داشت : اقدام گوگل که خود را یک سایت معتبر می داند در تغییر دادن اسامی خیابانهای شهرهای سوریه، نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی است، ارتباط گوگل با تغییر نامهای خیابانهای شهرهای سوریه چیست؟آیا این اقدام در راستای جنگ تمام عیار علیه سوریه قرار ندارد؟



اظهارات صریح نماینده سوریه و انتقاد آشکار وی از سیاستهای خصمانه رژیمهای عربی با خشم و عصبانیت نماینده قطر به عنوان رئیس جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه شد و وی از نماینده لیبی برای بیان اظهارات ضد سوری خود دعوت کرد که نماینده لیبی هم همان ادعاهای غربی ها و رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس را تکرار کرد و مدعی شد سرنوشت نظام سابق لیبی در انتظار نظام سوریه است.



نماینده لیبی هم همانند نماینده قطر و کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، وجود گروههای مسلح در سوریه را انکار کرد.

