۵۰۰ خانه فرهنگی دیجیتال در کشور تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تاسیس ۵۰۰ خانه فرهنگی دیجیتال تا شهریور ماه سال آینده در کشور خبر داد.

محمد صادق افراسیابی عصردوشنبه در آئین افتتاح اولین مرکز رسانه های دیجیتال در استان فارس گفت: چهار خانه فرهنگی دیجیتال در استان فارس افتتاح شد و اتفاقی که قرار است در خانه های دیجیتال رخ دهد این است که مردم از نرم افزارهای حوزه های مختلف از جمله خانواده، کودکان و نوجوانان، کاربردی، فنی و مهندسی، بازی و سرگرمی های دیجیتال، آموزش و علونم پایه، انقلاب، دفاع مقدس، رهبری، تلفن همراه، خط و زبان فارسی استفاده کنند.

وی بیان کرد: از طریق خرید نرم افزارهای مفید در حقیقت شاهد این هستیم که در هر خانه فرهنگی دیجیتال یک بازار محلی برای خرید و فروش نرم افزار های پرمحتوا و غنی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، ایجاد شود.

افراسیابی با اشاره تاسیس 500 خانه فرهنگی دیجیتال تا شهریور ماه سال آینده در کشور، تاکید کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد با توجه به وجود پتانسیلهای لازم به عنوان یکی از مکان های اصلی برای تاسیس خانه های فرهنگی دیجیتال درنظر گرفته شده است.

وی از استقبال خوب اهالی مسجد از خانه های دیجیتال راه اندازی شده خبر داد و افزود: کانونهای مساجدی که احساس می کنند ظرفیت تاسیس این مراکز را دارند می توانند درخواست خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ارائه دهند.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: پس از ارسال درخواست به این مرکز و بازدید کارسناسان، تجهیزات لازم برای تاسیس خانه فرهنگی دیجیتال ارسال می شود.

افراسیابی گفت: در خانه های فرهنگی دیجیتال بنا داریم تا موضوع اینترنت پاک نیز دنبال شود تا دسترسی به پایگاه های مفید برای مردم فراهم شود.

اولین مرکز رسانه های دیجیتال در فارس با حضور معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در بیت الزهرا (س) شیراز آغاز به کار کرد.

چهارخانه فرهنگی دیجیتال در استان فارس افتتاح شد

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از افتتاح چهار خانه فرهنگی دیجیتال در این استان خبر داد و گفت: تا سال آینده حداقل ۴۰ مرکز فرهنگی دیجیتال تاسیس می شود.

احمدرضا نداف در آئین افتتاح مرکز رسانه های دیجیتال بیت الزهرا (س) شیراز گفت: از چهار خانه فرهنگی دیجیتال که در استان افتتاح می شوند، سه مرکز در شیراز و یک مرکز در شهرستان جهرم قرار دارد.

وی افزود: سیاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در خصوص مراکز فرهنگی دیجیتال حداقل در سال آینده 10 برابر تعداد تاسیس شده در استان فارس باشد و حداقل 40 مرکز را در سال آتی افتتاح کنیم.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: داشتن امکان استفاده از فضای مجازی داشتن نیاز فعلی جامعه است که باید به آن بیشتر توجه شود.

نداف با تاکید بر اینکه بهترین مراکزی که می توانیم این خدمات را در آنجا ارائه دهیم کانونهای فرهنگی هنری مساجد هستند، گفت: در این مکانها زیرساخت اولیه از نظر مکان فراهم شده و کسانی که در کانونها فعالیت می کنند از بچه های مسجد هستند که شاخصهای لازم را دارند.

وی بیان کرد: خروجی این فعالیتها خانه فرهنگی دیجیتال است که توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی می شود و بسیار مثبت خواهد بود.

امروز با حضور معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست دبیرخانه کانون های مساجد فارس، مدیر کانون تخصصی همایشها و مناسبتهای استان خانه های فرهنگی دیجیتال بیت الزهرا (س)، حوزه علمیه قائمیه، حسینیه سیدالشهدا (ع) شهر صدرا در شیراز و مسجد امام حسین (ع) شهرستان جهرم افتتاح شد.

هماهنگی نهادها وسازمانهای مرتبط با مساجد یک ضرورت است

آیت الله سید علی اصغر دستغیب گفت: هماهنگی نهاد ها و سازمان های مرتبط با مساجد یک ضرورت است.

وی در جریان دیدار با مدیر کل و معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس وضعیت کانون های مساجد این استان را از لحاظ اجرایی وبرنامه ریزی مثبت ارزیابی کرد و گفت: هماهنگی نهادها و سازمانهای مرتبط با مساجد یک ضرورت است.

وی افزود: سازمانهای و نهادهای مختلفی در ارتباط با مساجد وظیفه های مختلفی دارند که در صورت هماهنگی بسیاری از مشکلات مساجد مرتفع می شود که این مهم نیازمند برنامه ریزی بیشتر در این زمینه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد نقش مهمی درفرهنگسازی مساجد ایفا میکنند، اذعان داشت: امور فرهنگی مساجد اگر از این طریق و با هماهنگی سایر دستگاه ها دنبال شود ثمرات بیشتری در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بحث فعالیتهای قرآنی نیز که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه آن پیگیری می شود تاکنون نتایج خوبی به همراه داشته و اینکه امروز شاهد وجود حفاظ ، قاریان و کاتبان بسیار در ارتباط با قرآن هستیم نشان دهنده این موضوع است که بعد از انقلاب اسلامی بخوبی پیگیری شده است.

آیت الله دستغیب با اشاره به اهمیت حمایت از کاتبان قرآن در استان فارس افزود: کاتبان بزرگی همچون میرزا احمد نی ریزی دراین استان حضور داشتند که منشا خیرات بسیاری در ارتباط با قران بودند و قطعا در صورت حمایت از کاتبان قرآن و خارج شدن فعالیت آنها از حالت فردی به شکل جمعی میتوان چند نوع کتابت جدید را به عالم اسلام ارائه کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قصه گویی و داستان نویسی نیز یکی از مهمترین موضوعاتی است که با الهام از قرآن میتوان به آن پرداخت، افزود: بسیاری از نخبگان قصه گویی و داستان نویسی از اهالی فارس هستند که با دعوت از آنان می توان باعث شکوفایی استعداد های موجود در استان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم ایران اسلامی همواره به مسائل دینی و اعتقادی خود پایبند بودند، گفت: جمعیت حاضر در روز 22 بهمن ماه امسال بیانگر این مطلب بود که دشمنان و معاندین جمهوری اسلامی ایران نتوانستند موفق باشند.

دستغیب اضافه کرد: در راهپیمایی 22 بهمن مردم در فضایی آزاد حضور دارند و اینکه مشاهده می شود تعداد بسیار زیادی از زنان حاضر در راهپیمایی با پوشش و حجاب برتر حضور دارند نشان از اعتقاد اکثریت جامعه به پوشش و عفاف است.

وی گفت: مبانی فرهنگی دینی در جای خود محکم قرار گرفته و اینکه برخی از افراد گاهی از این مبانی عدول می کنند یا در مقابل آن مطالبی را ارائه میکنند نمی توانند نشانگر کل جامعه باشند.

آیت الله دستغیب با اشاره به زیربنایی بودن مسئله فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی، تاکید کرد: هرگاه در مسائل فرهنگی افولی به وجود آید قطعا سایر بخشها متاثر از آن دچار مشکلاتی می شود که در این زمینه نباید غفلتی صورت گیرد.

وی گفت: رسالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به همین دلیل دارای اهمیت ویژه ای است که قطعا با فعالیتهایی که صورت میگرد و تلاش کارکنان می توان شاهد دگرگونی و تحول فرهنگی منطبق با شئونات اسلامی در جامعه بود.