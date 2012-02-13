حوادث اخیر طراحی خود صهیونیست ها است/ هشدار به اسرائیل درباره اقدامات نابخردانه

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست اعلام کرد: رژیم صهیونیستی منشا ترور و ارعاب در جهان بوده و

ادامه حیات نامشروع خود را در گرو ترور و ماجراجویی های خطرناک می داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد ادعاهای رژیم صهیونیستی در خصوص دخالت ایران در حمله به دیپلماتهای آن رژیم در دهلی نو و تفلیس تاکید کرد: از دیدگاه ما اصولا رژیم صهیونیستی و حامیانش متهم اصلی حوادث تروریستی بوده و انتساب حوادث اخیر به جمهوری اسلامی ایران کاملا بی پایه و اساس می باشد و بنظر میرسد حوادث مشکوک فوق توسط مسئولین رژیم صهیونیستی طراحی و با هدف مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا در آمده است.

وی هشدار داد چنانچه رژیم صهیونیستی و حامیان آن با اینگونه اقدامات تروریستی و سناریو سازی بدنبال ماجراجویی و اجرای افکار خطرناکی هستند ، باید بدانند که هرگونه اقدام نسنجیده و نابخردانه واکنشی پشیمان کننده در پی خواهد داشت.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی تروریزم همواره اقدامات تروریستی را محکوم کرده است ، فتنه اخیر رژیم صهیونیستی را تلاشی بی ثمر برای انحراف افکار عمومی از اقدامات تروریستی این رژیم از جمله در سرزمین های اشغالی و ترور دانشمندان ایرانی توصیف کرد .

وی همچنین حمایت برخی کشورهای غربی از اقدامات رژیم صهیونیستی و خارج کردن نام گروههای تروریستی از فهرست گروههای تروریستی را محکوم نموده و این امر را موجب ترویج و تقویت تروریزم در جهان خواند