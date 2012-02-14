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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۵

داننده:

مقابله با تهدیدات نرم دشمنان رسالت هنرمندان و‌ شعراست

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌ شرقی، مقابله با تهدیدات نرم دشمنان داخلی و خارجی را مهمترین رسالت هنرمندان،‌ شعرا و ادبا عنوان کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی داننده در پنجمین همایش "شعر و نوای فجر آفرینان مهدوی" در شهرستان مرند اظهار داشت: شعر و ادب هرگاه در خدمت اهداف والای بشری قرار گرفته کارساز و تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به دورنمایه معنوی و مذهبی اشعار بزرگان ادب فارسی گفت: اشعار شعرای قرنهای گذشته و معاصر ایران اسلامی سرشار از مضامین عالی معنوی و دینی بوده و به نوعی این بزرگان مروج معارف الهی و فرهنگ ناب اسلامی بوده‌اند.

داننده با اشاره به دیدار اخیر جوانان کشورهای اسلامی با مقام معظم رهبری اظهار داشت: در این دیدار جوانان ملل اسلامی عشق و علاقه خود به ولایت، دین و ارزشهای اسلامی و انقلاب را در قالب شعر به نحو شایسته بیان کردند.

وی تاکید کرد: شعر اگر با موضوعاتی همچون ولایت، ارزشهای الهی، انسانی و ائمه اطهار (ع) مرتبط شود و پاسخگوی نیاز مخاطبان باشد ماندگار خواهد بود.

داننده از دیدار تعدادی از هنرمندان و شعرای استان با رهبر انقلاب اسلامی در قالب دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبری به مناسبت بزرگداشت حماسه 29 بهمن تبریز خبر داد.

کد مطلب 1533468

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