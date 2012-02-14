فتنه گران عقبه اجتماعی ندارند/ پیروی از ولایت رمز نجات و سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی دوشنبه شب در جمع مردم اردکان در مسجد جعفرزاده این شهر با اشاره به فتنه 88 اظهار داشت: با آغاز فتنه 88 با حرکات و مواضع نادرستی از سوی برخی سیاسیون مواجه شدیم و رهبری نیز با مشاهده این اوضاع فرمودند عده‌ای دارند اساس نظام را مخدوش می‌ کنند و از خواص خواستند لب به روشنگری بگشایند.

وی افزود: عده ‌ای که پیرو خط امام و ولایت فقیه بودند روشنگری کردند اما عده ای به جای روشنگری تردیدآفرینی کردند و آب به آسیاب دشمن ریختند.

باقری لنکرانی با رد شعار "نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران" تاکید کرد: در خیابان جردن و میدان هفت‌تیر که نمی‌توان جان را فدای ایران کرد.

وزیر سابق بهداشت ادامه داد: این بسیجیان و ایثارگران بودند که در روزهای بحرانی و سخت از ابتدای انقلاب تاکنون جان خود را کف دست گذاشتند تا اسلام ایران و نوامیس مردم آسیبی وارد نشود و آنها فداییان واقعی ایران و اسلام هستند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در حماسه 9 دی بساط فتنه‌گران را به هم ریخت گفت: فتنه‌ گران به هیچ عنوان عقبه اجتماعی ندارند و مردم نیز دست آنان را خوانده‌ اند.

باقری لنکرانی تاکید کرد: روسیاهی به کسانی ماند که به ندای آمریکا انگلیس و اسراییل لبیک گفتند و ننگ ابدی را به جان خریدند.

سخنگوی جبهه پایداری پیروی از ولایت فقیه را رمز نجات و سلامت دانست و اظهار داشت: هر کاری که می خواهیم انجام دهیم باید خود را با خط اسلام و ولایت فقیه تطبیق بدهیم.

وی با انتقاد از عملکرد برخی سیاسیون تصریح کرد: همه گرفتاری‌ های موجود در کشور ناشی از این است که منویات امام راحل و رهبر معظم انقلاب روی زمین مانده است.

باقری لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی های کاندیدای اصلح اظهار داشت: کسی که وارد مجلس می ‌شود نباید به بهانه رعایت برخی تعارفات بین‌ المللی و قرار گرفتن کشورها در دهکده جهانی و خوشامد آمریکا از اصول خود کوتاه بیاید.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: امروز مردم برخی کشورهای جنوب خلیج فارس مورد ظلم و تعدی واقع شده ‌اند و نمایندگان مجلس آینده نباید مردم بی‌ گناه بحرین و مسلمانان ستمدیده جهان را فراموش کنند.

باقری لنکرانی یکی دیگر از ویژگی ‌های یک کاندیدای اصلح را وفاداری به پیمان خود با مردم دانست و تاکید کرد: وفاداری به مردم به این معناست که رفتار و جهت‌ گیری نماینده در روزی که می ‌خواهد از مردم رای بگیرد و در روزی که می‌ خواهد در صحن مجلس کار کند، تفاوتی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اصل وفاداری به مردم افزود: وفاداری به مردم یعنی اینکه خود را مشغول دعواهای سیاسی نکنیم و به دنبال ایجاد وحدت بیشتر با سایر ارکان نظام باشیم.