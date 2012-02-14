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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۱۴

باقری لنکرانی:

فتنه گران عقبه اجتماعی ندارند/ پیروی از ولایت رمز نجات و سلامت

فتنه گران عقبه اجتماعی ندارند/ پیروی از ولایت رمز نجات و سلامت

اردکان - خبرگزاری مهر: سخنگوی جبهه پایداری با تشریح فتنه 88 گفت: فتنه گران عقبه اجتماعی ندارند و مردم نیز دست آنها را خوانده‌ اند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی دوشنبه شب در جمع مردم اردکان در مسجد جعفرزاده این شهر با اشاره به فتنه 88 اظهار داشت: با آغاز فتنه 88 با حرکات و مواضع نادرستی از سوی برخی سیاسیون مواجه شدیم و رهبری نیز با مشاهده این اوضاع فرمودند عده‌ای دارند اساس نظام را مخدوش می‌ کنند و از خواص خواستند لب به روشنگری بگشایند.

وی افزود: عده ‌ای که پیرو خط امام و ولایت فقیه بودند روشنگری کردند اما عده ای به جای روشنگری تردیدآفرینی کردند و آب به آسیاب دشمن ریختند.

باقری لنکرانی با رد شعار "نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران" تاکید کرد: در خیابان جردن و میدان هفت‌تیر که نمی‌توان جان را فدای ایران کرد.

وزیر سابق بهداشت ادامه داد: این بسیجیان و ایثارگران بودند که در روزهای بحرانی و سخت از ابتدای انقلاب تاکنون جان خود را کف دست گذاشتند تا اسلام ایران و نوامیس مردم آسیبی وارد نشود و آنها فداییان واقعی ایران و اسلام هستند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در حماسه 9 دی بساط فتنه‌گران را به هم ریخت گفت: فتنه‌ گران به هیچ عنوان عقبه اجتماعی ندارند و مردم نیز دست آنان را خوانده‌ اند.

باقری لنکرانی تاکید کرد: روسیاهی به کسانی ماند که به ندای آمریکا انگلیس و اسراییل لبیک گفتند و ننگ ابدی را به جان خریدند.

سخنگوی جبهه پایداری پیروی از ولایت فقیه را رمز نجات و سلامت دانست و اظهار داشت: هر کاری که می خواهیم انجام دهیم باید خود را با خط اسلام و ولایت فقیه تطبیق بدهیم.

وی با انتقاد از عملکرد برخی سیاسیون تصریح کرد: همه گرفتاری‌ های موجود در کشور ناشی از این است که منویات امام راحل و رهبر معظم انقلاب روی زمین مانده است.

باقری لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی های کاندیدای اصلح اظهار داشت: کسی که وارد مجلس می ‌شود نباید به بهانه رعایت برخی تعارفات بین‌ المللی و قرار گرفتن کشورها در دهکده جهانی و خوشامد آمریکا از اصول خود کوتاه بیاید.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: امروز مردم برخی کشورهای جنوب خلیج فارس مورد ظلم و تعدی واقع شده ‌اند و نمایندگان مجلس آینده نباید مردم بی‌ گناه بحرین و مسلمانان ستمدیده جهان را فراموش کنند.

باقری لنکرانی یکی دیگر از ویژگی ‌های یک کاندیدای اصلح را وفاداری به پیمان خود با مردم دانست و تاکید کرد: وفاداری به مردم به این معناست که رفتار و جهت‌ گیری نماینده در روزی که می ‌خواهد از مردم رای بگیرد و در روزی که می‌ خواهد در صحن مجلس کار کند، تفاوتی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اصل وفاداری به مردم افزود: وفاداری به مردم یعنی اینکه خود را مشغول دعواهای سیاسی نکنیم و به دنبال ایجاد وحدت بیشتر با سایر ارکان نظام باشیم.

کد مطلب 1533477

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