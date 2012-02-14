عدم دعوت برخی بازیکنان سپاهان به تیم ملی تعجب آور است

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سایپای کرج با اشاره به شرایط بازی دو تیم اظهار داشت: باید بگویم که بازی روز سه شنبه سپاهان مقابل سایپا دیدار سختی برای دو تیم خواهد بود و با توجه به اینکه این دیدار فوق العاده حساس است، به پیروزی در این دیدار احتیاج داریم.
وی با اشاره به صدرنشینی تیمش ادامه داد: می خواهیم با پیروزی در این مسابقه از صدرنشینی خود به خوبی دفاع کنیم و جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را تثبیت کنیم.
سرمربی سپاهان با اشاره به عملکرد بازیکنان سایپا تصریح کرد: سایپا بازیکنان بسیار خوبی از جمله انصاری فرد را در اختیار دارد که یکی از بهترین مهاجمان ایران به حساب میآید اما ما نیز در خط دفاع بازیکنان تنومندی داریم که میتوانند او را به خوبی مهار کنند.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون دعوت نشدن برخی بازیکنان سپاهان به تیم ملی بیان داشت: باید بگویم رحمان احمدی، امید ابراهیمی و مهدی کریمیان را من به عنوان بازیکنان با کیفیت ایران میدانم و تعجب میکنم که آنها به لیست تیم ملی اضافه نشدند البته مربی تیم ملی مسئول این انتخابهاست و خودش میداند به چه دلیل برخی از بازیکنان ما را دعوت نکرده است
کرانچار با انتقاد از دعوت نشدن برخی بازیکنان سپاهان گفت: مسئله دیگر که برای من تعجب برانگیز بود این مسئله بود که با توجه به اینکه ۳۷ بازیکن برای دو بازی به تیم ملی دعوت شدهاند از تیمی که از رده پنجم جدول خودش را به صدر جدول رسانده و قطعا بازیکنان با کیفیتی در اختیار دارد تنها سه بازیکن دعوت شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر تنها دغدغه ما در این مقطع مصدومان تیم هستند که امیدواریم خیلی زود به تیم اضافه شوند ضمن اینکه امیدوارم جو مثبتی که در کنار تیم وجود دارد بیشتر شود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: میخواهیم هر بازی را با نتیجه پرگل ببریم و با توجه به اینکه در طول بازی شانسهای زیادی برای گلزنی برای مهاجمان ما به وجود میآید از مهاجمان تیم انتظار داریم که آنها را تبدیل به گل کنند اما به هر حال مهم این نیست که در هر بازی ۴-۵ گل به ثمر برسانیم، مهم روند رو به رشد تیم و کسب سه امتیاز از هر بازی است.
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