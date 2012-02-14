نقطه منفی مسابقات دور رفت سایپا دیدار با سپاهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح شامگاه دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سایپای کرج اظهار داشت: من دوران خوبی در ذوب آهن داشتم و با توجه به اینکه سه سال در کنار مردم اصفهان زندگی کرده ام خاطرات خوبی را از اصفهام دارم و امیدوارم که فردا نیز با خاطره خوبی به کرج باز گردم.

وی با بیان اینکه سپاهان یکی از تیم‌های بزرگ ایران به شمار می‌رود، تصریح کرد: سپاهان از مربی بسیار خوبی بهره مند است و من فقط در دوره کرانچار تیم پرسپولیس را با برنامه دیدم و با توجه به این مسئله احساس می‌کنم مربی با برنامه ای است.

سرمربی تیم فوتبال سایپای کرج بیان داشت: زمانی که در ذوب آهن بودم یکبار با تیم پرسپولیس که هدایت آن را کرانچار بر عهده داشت رو به رو شدیم که آن بازی یک بر یک مساوی شد اما من در همان بازی چیزهایی زیادی از کرانچار فرا گرفتم که هنوز هم در کار خود از آنها استفاده می‌کنم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تیم سپاهان مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر است، ادامه داد: سپاهان همیشه یکی از تیم‌های بزرگ ایران بوده و اعتقاد دارم یکی از بهترین تیم‌های لیگ است و تیمی است که به شایستگی در صدر جدول قرار دارد.

صالح گفت: ما در نیم فصل اول نقطه منفی مان دیدار با سپاهان بود که این مسئله برای بازی فردا به ما انگیزه می‌دهد که شکست دور رفت را جبران کنیم و مقابل تیم سپاهان در خانه خود این تیم به پیروزی برسیم.

وی در مورد بازیکنان دعوت شده به تیم ملی بیان داشت: این انتخاب‌ها بر حسب سلیقه است و همیشه هم پس از ارائه هر لیستی بحث‌های زیادی مطرح شده و من فکر می‌کنم از تیم ما هم به غیر از انصاری فرد بازیکنان خوب دیگری هم مانند امین منوچهری می‌توانستند به تیم ملی دعوت شوند.

مربی سابق ذوب آهن در مورد دلایل مشکلات ذوب آهن بیان داشت: در تیم ابراهیم‌زاده فضای مشورتی بسیار خوبی وجود دارد و به جرأت می‌توانم بگویم در ایران کمتر مربی وجود دارد که اینگونه با سایر نفرات کادر فنی خود مشورت کند و سرمربیان ایرانی اکثرا اعتقاد بر تفکر خودشان دارند و سایر مربیان تیم بیشتر نقش تمرین دهنده را دارند.

وی با اشاره به وجود مشکلات مالی در ذوب آهن اضافه کرد: ذوب آهن امسال درگیر مشکلات بسیاری است و سایر مسائل نیز در افت این تیم تاثیرگذار بوده است، به نظر من علت افت ذوب آهن این بود که این تیم از لحاظ مالی به جایگاه مناسبی رسیده بود اما اینکه به یکباره منابع مالی این تیم قطع شد بسیار به ضرر این تیم شد و اگر در پروسه زمانی این قطع کردن منابع مالی صورت می‌گرفت بسیار بهتر بود.