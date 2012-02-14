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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

ناصری در گفتگو با مهر:

دانشگاه علوم پزشکی استان البرز وارث مشکلات زیادی است

دانشگاه علوم پزشکی استان البرز وارث مشکلات زیادی است

کرج – خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در گذشته وارث مشکلات بوده است، گفت: امروزه وضعیت بهداشت و درمان استان رو بهبودی و پیشرفت است.

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در گذشته وارث مشکلات بوده است، افزود: امروزه وضعیت بهداشت و درمان استان رو بهبودی و پیشرفت است.

وی گفت: مشکلات بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی در گذشته بسیار زیاد بوده است که این امر به این دلیل بوده است که کرج زیر نظر تهران بوده است و تهران اجازه پیشرفت به کرج نمی داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه در گذشته وضعیت بهداشت و درمان استان البرز فاجعه بوده است، افزود: امروزه وضعیت بهداشت و درمان استان رو بهبودی و پیشرفت است که در طی چند سال اخیر طرح های مختلف عمرانی از جمله بیمارستان و درمانگاه آماده سازی و به بهره برداری رسیده است.

ناصری اظهار داشت: این امر نشان دهنده این است که سطح بهداشت و درمان و ارائه خدمات در این زمینه رو بهبودی است.

کد مطلب 1533502

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