دانشگاه علوم پزشکی استان البرز وارث مشکلات زیادی است

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی در گذشته وارث مشکلات بوده است، افزود: امروزه وضعیت بهداشت و درمان استان رو بهبودی و پیشرفت است.



وی گفت: مشکلات بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی در گذشته بسیار زیاد بوده است که این امر به این دلیل بوده است که کرج زیر نظر تهران بوده است و تهران اجازه پیشرفت به کرج نمی داد.



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه در گذشته وضعیت بهداشت و درمان استان البرز فاجعه بوده است، افزود: امروزه وضعیت بهداشت و درمان استان رو بهبودی و پیشرفت است که در طی چند سال اخیر طرح های مختلف عمرانی از جمله بیمارستان و درمانگاه آماده سازی و به بهره برداری رسیده است.



ناصری اظهار داشت: این امر نشان دهنده این است که سطح بهداشت و درمان و ارائه خدمات در این زمینه رو بهبودی است.