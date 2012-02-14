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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

مهدوی به مهر خبر داد:

تشکیل شورای صیانت از تولید کننده در استان البرز

تشکیل شورای صیانت از تولید کننده در استان البرز

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس صنعت، معدن و تجارت استان البرز از تشکیل طرح شورای صیانت از تولیدکننده در استان البرز خبر داد.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر طرح شورای صیانت از تولیدکننده در استان البرز تشکیل شده است.

وی گفت: برای اولین بار است که کمیته طرح ایجاد صندوق حمایت از تولید کنندگان در استان البرز شکل گرفته و هم اکنون بخش های مطالعاتی آن در حال انجام است که قصد داریم از خود صنعت گرها و تولید کنندگان کمک بگیریم.

رئیس صنعت معدن و تجارت استان البرز افزود: طرح شورای صیانت از تولید طرحی است که اجرا شده و معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز نیز استقبال کرده است.

مهدوی اظهار داشت: صنعتگران و تولیدکنندگان با حضور و مشارکت در این طرح در حقیقت یکدیگر را کمک کرده اند.

کد مطلب 1533505

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