12 اسفندماه مهمترین عرصه اجتماعی برای حضور پرشور و حداکثری مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرزیه عصر دوشنبه اظهار داشت: متنفذین، معتمدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان باید نماینده اصلحی که رویکردش حل مشکلات استان باشد به مردم معرفی کنند.

وی گفت: داوطلبان تصدی کرسی نمایندگی سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند، در نهمین دوره از انتخابات مجلس در صحنه رقابت به دنبال اثبات خود باشند و از نفی دیگران اجتناب کنند.

وی افزود: ضروری است پس از پایان انتخابات، نمایندگان برگزیده این دوره مجلس از آرای مردم پاسداری و به عنوان نماینده واقعی آنان در مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه کنند و کسانی که موفق به کسب آرای کافی برای تصدی کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی نشدند از حضور مردم در انتخابات قدردانی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان داشت: در سایه وحدت و همدلی می ‌توان افق روشنی را برای این استان ترسیم کرد.

وی گفت: در سایه برقراری وحدت، امنیت خود به خود به استان باز می ‌گردد و فضای کسب و کار رونق می‌ گیرد و در نتیجه سرمایه ‌گذاران میل بیشتری به سرمایه‌ گذاری در استان پیدا می‌ کنند.

وی افزود: تنش ‌های قومی و مذهبی با تاسی به امر مهم وحدت در سیستان و بلوچستان کاهش یافته و این منطقه به سمت استان توسعه یافته و برخوردار در حال حرکت است.

مرزیه اظهار داشت: آنچه تاکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی را در شرایط حساس و بحرانی یاری کرده، وحدت و همدلی بین اقشار مختلف مردم بوده، لذا حفظ وحدت میان شیعه و سنی در استان ضروری است.