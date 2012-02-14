آمادگی نیروهای مسلح عامل بازدارنده حمله نظامی غرب به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار دوم علیرضا تنگسیری عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه دریایی امام علی (ع) چابهار اظهار داشت: پس از 11 سپتامبر برگزاری رزمایش های نیروهای مسلح در کشور معنا پیدا کرده است، دشمنان با استقرار در افغانستان و عراق درصدد بودند محاصره نظامی علیه ایران را کامل کنند.

وی گفت: غرب با داشتن پایگاه نظامی درترکیه، در آن کشور حضور فیزیکی دارد و با حضور در آسیای میانه و جنگ دو هزار و سه قصد داشت این محاصره را کامل کند.

وی افزود: هزینه های نیروهای آمریکایی مستقر در ناوهای هواپیمابر و مستقر در پایگاه های نظامی کشورهای مختلف بسیار بالاست به همین دلیل آنان برای تامین این هزینه ها نفت کشورها را چپاول کرده و در سایه جنگ افروزی به فروش جنگ افزارهای نظامی خود می پردازند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: بالابردن توان رزمی و آمادگی دفاعی با توکل به خداوند از وظایف مهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: در راهپیمایی 22 بهمن امسال شاهد حضور پررنگ و افتخار‌آمیز دیگری از مردم ایران بودیم که این بیانگر تلاش و کوشش و خدمتگزاری مضاعف مسئولان است.

وی افزود: کار برای مردم یک نوع خدمت است و باید به خود افتخار کنیم که خدمتگزار مردم هستیم.

سردار تنگسیری اظهار داشت: این ملت در محاصره اقتصادی، دفاع مقدس و تمامی جبهه های نبرد پشتیبان ولایت فقیه بوده و از فرامین رهبری اطاعت محض کرده است.

امام جمعه چابهار نیز در این مراسم از حضور گسترده و با شکوه مردم چابهار در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی کرد.

حجت ‌الاسلام سید محمد موسوی گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و سایر عرصه ‌ها بیانگر جواب دندان شکن به دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این مراسم، ناوسالار یکم رحمان علی عاشوری به عنوان جانشین جدید پایگاه نیروی دریایی امام علی (ع) چابهار، معرفی و از خدمات ناوسالار یکم سید محمد رضا صفوی‌ پور فرماندهی سابق این پایگاه تقدیر شد.

همچنین ناوسالاریکم سید محمد رضا صفوی پور به عنوان رئیس دانشکده علوم و فنون دانشکده ناوبری چالوس منصوب شد.