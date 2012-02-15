ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون توسعه غیرهدفمند آموزش عالی که موجب اتلاف نیروی انسانی و بودجه می شود، طرح آمایش آموزش عالی از 2 سال پیش تاکنون در قالب کارگروههای مختلف اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 1404 همچنین اسناد بالادستی، در دفتر گسترش رشته ها اولویت بندی و رشته هایی با اولویت 1 تا 3 مطرح شدند تا دانشگاهها برای تربیت نیروی انسانی و ایجاد پایه فناوری در این دسته از رشته ها فعالیت کنند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با بیان اینکه به منظور توسعه رشته ها باید چگونگی فراوانی رشته در یک محل بررسی شود تا از تکرار ایجاد رشته ای در استانها جلوگیری به عمل آید، افزود: در این صورت نه تنها نیاز آن استان در رشته های مورد تقاضا برطرف می شود بلکه رشته های دارای فراوانی و با اولویت بالا توسعه نمی یابد.

این مقام مسئول در وزارت علوم گفت: از این رو، پیش از اعطای مجوز ابتدا رشته ها از نظر فراوانی در استانها بررسی می شوند. گاهی مشاهده می شود 70 رشته محل از این رشته ها در استانها وجود دارد بنابراین توصیه می کنیم رشته های مورد بحث توسعه نیابد.

به گفته مدیر کل دفترگسترش وزارت علوم، بحث تعطیلی رشته ها اصلاً مطرح نیست اما شیب کند می شود تا رشته ها به سمت برطرف کردن نیازهای منطقه پیش روند با این اقدام، تقاضا برای رشته های کم نیاز هم کاهش می یابد.

حسنی در ادامه با اشاره به اینکه در اکثر موارد یک رشته در تمام دانشگاههای یک استان تکرار شده است، اظهار داشت: این فراوانی قرار است کنترل شود زیرا درخواست خود دانشگاهها است. به عنوان مثال دانشگاه آزاد ادعا می کند که برخی رشته ها در آن به سمت تعطیلی می رود چون تعداد زیادی از این رشته محلها در دانشگاههای دیگر همان استان در حال جذب دانشجوست.

وی خاطرنشان کرد که ساز و کار ارائه مجوز به رشته ها در شورای گسترش هیچ تغییری نکرده اما رشته ها پیش از راه اندازی با حضور نماینده ای از دانشگاه متقاضی آن رشته، بررسی می شوند.