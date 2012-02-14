تلاش محور عربی-غربی برای پیاده کردن مدل لیبی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، دبکافایل که سایتی نزدیک به موساد است بار دیگر در مطلبی به حضور نیروهای ویژه انگلیسی و قطری در سوریه اشاره می کند و می نویسد: این نیروها در حال کمک به مخالفان سوری در شهر حمص در برابر حکومت این کشور هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: اگر چه این نیروها در میدان مبارزه مستقیم با نیروهای سوری نیستند ولی آنها مشغول ارائه مشورتهای تاکتیکی، کمک در برقراری ارتباطات بین مخالفان و نیز پاسخگوئی به نیازهای تسلیحاتی آنان از طریق ترکیه هستند.

در بخش دیگری از مطلب دبکا آمده است: حضور این نیروها روز سه شنبه هفتم فوریه برای اولین بار توسط نخست وزیر ترکیه درمجلس آن کشور در برای شروع طرح جدید ترکیه در قبال سوریه مطرح شده است. با حضور روسیه و چین در معادلات سوریه اینکه فعالیت ترکها در میان کشورهای عرب منطقه و غربی منتج به نتیجه بشود و بتواند تغییری در معادلات بین دولت سوریه و مخالفانش بدهد یا خیر به دلیل پیچیدگی اوضاع داخلی سوریه کمی جای شک وجود دارد، زیرا غرب برای برون رفت از بحران سیاسی- اقتصادی به دنبال طراحی اقدامی عملی در خاورمیانه است عملیاتی که بتواند هم انظار را به سمت خود جلب کند و هم مقداری از سرمایه های مالی کشور نفت خیز منطقه را به سوی صنایع و مخصوصا تسلیحاتی و سرمایه گذاران غربی جذب نماید.

بنابراین مهمترین نگاه غرب برای مدیریت شرایط کنونی حاکم بر منطقه و جهان بسوی خاورمیانه است و به همین منظور جریانات سوریه روز به روز به سمت پیاده شدن مدل لیبی پیش خواهد رفت که عوامل دخیل در این ماجرا می تواند نقش ترکیبی از آمریکا، انگلیس، اسرائیل، کشورهای عربی و در راس آنها قطر و عربستان با محوریت و نقش آفرینی ترکیه باشد.



در پایان این مطلب آمده است: در این راستا فشار همه جانبه خارجی برای تغییر حکومت سوریه علیرغم عدم اطمینان غرب از توان تشکیل حکومتی مطلوب و نیز ابهام در روابط دولت آینده سوریه با ایران بعنوان یک قدرت منطقه ای وجود دارد.