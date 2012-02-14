موج جدید بارش کردستان را فرا می گیرد/ احتمال وقوع کولاک در جاده های استان

محمد طالب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه های دریافتی استان کردستان از روز چهارشنبه در دامنه فعالیت امواج ناپایدار جوی قرار می گیرد و به همین دلیل طی چند روز آینده بار دیگر شاهد بارش مناسب برف و باران هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت های این موج در فاصله زمانی چهارشنبه 26 بهمن تا روز یکشنبه 30 این ماه موج بارشی استان کردستان را در بر می گیرد که موج اول طی بعد از ظهر چهارشنبه تا روز پنج شنبه باعث افزایش بارش می شود و موج دیگر نیز از صبح شنبه تا صبح یکشنبه فعال است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان افزود: بارش برف و باران به همراه افزایش وزش باد به گونه ای است که احتمال وقوع کولاک در جاده های استان پیش بینی می شود و به همین دلیل رانندگان وسائل نقلیه باید پیش بینی های لازم را در این خصوص برای تردد در جاده های استان انجام دهند.

حیدری به وضعیت دمای هوا در استان کردستان اشاره کرد و گفت: دمای هوا از صبح چهارشنبه تا روز پنج شنبه به صورت نسبی افزایش می یابد و هم اکنون نیز حداقل دما با منهای 18 درجه مربوط به زرینه است و حداکثر دمای هوا نیز با هشت درجه بالای صفر مربوط به شهر مریوان است.

وی در پایان یادآور شد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته میزان بارش های این موج جدید در استان کردستان بیشتر در مناطق غربی استان اتفاق می افتد.

