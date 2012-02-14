۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۶

با وجود سرما و خشونت پلیس؛

رای دادگاه به نفع جنبش تسخیر لندن / چادر معترضان مقابل سنت پل برپاست

معترضان به سیاست های اقتصادی دولت انگلیس که در قالب "تسخیر لندن" از سال گذشته در مقابل کلیسای جامع سنت پل چادر زده بودند به حکم دادگاه می توانند همچنان در این محل حضور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در لندن اعلام کرد که معترضین حاضردر مقابل کلیسای سنت پل می توانند همچنان به مدت 9 روز دیگر در مقابل این کلیسا حضور داشته باشند.

بر همین اساس پس از گذشت 9 روز، دادگاه مجددا درباره جمع کردن چادرهای این افراد تصمیم گیری خواهد کرد.

جنبش تسخیر لندن از سال گذشته و پس از شکل گیری جنبش تسخیر در آمریکا شکل گرفت و از آن زمان تا کنون تعدادی از معترضین به سیاست های اقتصادی انگلیس در مقابل کلیسای جامع سنت پل چادر زده اند.

با وجود اقدامات خشونت بار پلیس علیه معترضان به نظام سرمایه داری و سرمای شدید اروپا، بریتانیایی ها که با تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از نزدیک شدن به ساختمان بورس مواجه هستند، چادرهایی را خارج از کلیسای "سنت پل" در برف و سرما برپا کردند.

معترضان با برپایی این چادرها اعتراض خود را به افزایش میزان بیکاری، کاهش دستمزدها، سوء مدیریت، سیاست های جنگ طلبانه دولت، شکاف طبقانی موجود، عملکرد ضعیف اقتصادی دولت ائتلافی و نظام سرمایه داری کشورهای غربی نشان می دهند و شعارهایی را علیه عملکرد دولتمردان خود سر می دهند.
