60 دوربین کنترل سرعت در اهواز نصب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه فناوری نوین حفاظتی، امنیتی و آتش نشانی استان خوزستان به خبرنگاران گفت: این نمایشگاه کار جدیدی است و به نظر می رسد برگزاری چنین نمایشگاهی برای ارتقای امنیت و ایمنی در بخشهای مختلف استان خوزستان ضروری است.

عبدالعزیز فدعمی افزود: در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش که کانون فعالیت آنها در استان خوزستان است وجود ابزار ایمنی و حافظتی بسیار مهم است و انتظار می رود که این شرکتها از این تجهیزات و وسایل نمایش داده شده در این نمایشگاه استقبال کنند.



وی تصریح کرد: همچنین بانکها نیز می توانند اقلام مورد نیاز امنیتی خود را از این نمایشگاه تامین کنند و امنیت خود را در سطح استان خوزستان ارتقا دهند.



فدعمی عنوان کرد: هم اکنون 60 دوربین کنترل سرعت و تخلف در نقاط مختلف شهر اهواز به خصوص در نقاط حادثه خیز نصب شده که توانسته نقش مهمی در کاهش تخلف و ارتقای ایمنی و امنیت در شهر اهواز ایفا کند.



فرماندار اهواز با اشاره به اینکه اولویت فعالیت این دوربین ها، مسائل رانندگی و تخلفات این حوزه است، اظهار کرد: سعی می کنیم این دوربین ها افزایش یابد و نقاط بیشتری از سطح شهر اهواز تحت پوشش آنها قرار گیرد.



آشنایی با فناوریهای روز و بالا بردن ضریب امنیتی و ایمنی در استان، بررسی و انتخاب سیستمهای با کیفیت و دارای استاندارد و سازگار با شرایط محیط و همچنین استعدادیابی و کشف نقاط قوت و ضعف در زمینه عرضه و تقاضا از ضرورتهای برپایی نمایشگاه بوده است.



نخستین نمایشگاه فناوری نوین حفاظتی، امنیتی و آتش نشانی استان خوزستان از 24 تا 28 بهمن ماه و از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برپا خواهد شد.