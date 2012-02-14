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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۶

فدعمی:

60 دوربین کنترل سرعت در اهواز نصب شده است

60 دوربین کنترل سرعت در اهواز نصب شده است

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز گفت: تاکنون در نقاط مختلف و پرحادثه این شهرستان 60 دوربین نصب شده که سعی می کنیم آنها را افرایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه فناوری نوین حفاظتی، امنیتی و آتش نشانی استان خوزستان به خبرنگاران گفت: این نمایشگاه کار جدیدی است و به نظر می رسد برگزاری چنین نمایشگاهی برای ارتقای امنیت و ایمنی در بخشهای مختلف استان خوزستان ضروری است.

عبدالعزیز فدعمی افزود: در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش که کانون فعالیت آنها در استان خوزستان است وجود ابزار ایمنی و حافظتی بسیار مهم است و انتظار می رود که این شرکتها از این تجهیزات و وسایل نمایش داده شده در این نمایشگاه استقبال کنند.

وی تصریح کرد: همچنین بانکها نیز می توانند اقلام مورد نیاز امنیتی خود را از این نمایشگاه تامین کنند و امنیت خود را در سطح استان خوزستان ارتقا دهند.

فدعمی عنوان کرد: هم اکنون 60 دوربین کنترل سرعت و تخلف در نقاط مختلف شهر اهواز به خصوص در نقاط حادثه خیز نصب شده که توانسته نقش مهمی در کاهش تخلف و ارتقای ایمنی و امنیت در شهر اهواز ایفا کند.

فرماندار اهواز با اشاره به اینکه اولویت فعالیت این دوربین ها، مسائل رانندگی و تخلفات این حوزه است، اظهار کرد: سعی می کنیم این دوربین ها افزایش یابد و نقاط بیشتری از سطح شهر اهواز تحت پوشش آنها قرار گیرد.

آشنایی با فناوریهای روز و بالا بردن ضریب امنیتی و ایمنی در استان، بررسی و انتخاب سیستمهای با کیفیت و دارای استاندارد و سازگار با شرایط محیط و همچنین استعدادیابی و کشف نقاط قوت و ضعف در زمینه عرضه و تقاضا از ضرورتهای برپایی نمایشگاه بوده است.

نخستین نمایشگاه فناوری نوین حفاظتی، امنیتی و آتش نشانی استان خوزستان از 24 تا 28 بهمن ماه و از ساعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برپا خواهد شد.
کد مطلب 1533529

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