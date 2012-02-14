22 پروژه در اردکان افتتاح شد/ خون تازه در رگهای صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور عباسعلی رضایی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار، امام جمعه، فرماندار، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی، 22 پروژه عمرانی، صنعتی، میراث فرهنگی، دانشگاهی و ورزشی در شهرستان اردکان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از 4 پروژه شهرداری با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال

مسئولان استان و شهرستان در اولین قدم به محله شریف آباد اردکان رفتند و پروژه محوطه سازی آب انبار سلامت را افتتاح کردند.

این پروژه به منظور حفظ ، احیا و مرمت بناهای تاریخی و در قالب پروژه های مشارکتی شهرداری با میراث فرهنگی و گردشگری با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال اجرا شد.

میدان امام علی (ع) به عنوان دومین میدان بزرگ شهری در اردکان با اعتبار شش میلیارد و با وسعت 1.3 هکتار، دیگر پروژه ای بود که افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این میدان در تقاطع خیابان امام خمینی (ره) با بلوار ولی‌عصر (عج) واقع و توسط واحد عمران شهرداری اردکان اجرا شده است.

اجرای پروژه تعریض خیابان شهید موسی کلانتری که به منظور رعایت سلسله مراتب معابر شهری و رفع مشکلات ترافیکی منطقه در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود نیز مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

این خیابان به طول 330 متر و عرض 10 متر با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 300 میلیون ریال احداث شده است.

مرمت محور تاریخی حد فاصل حوض عباس تا میدان امام علی (ع ) با اعتبار یک میلیارد ریال و با مشارکت شهرداری و میراث فرهنگی اجرا و افتتاح شد.

توان تولید 3 هزار دستگاه کامیون و اشتغال 3 هزار نفر در فاز نهایی خوردرو کویر اردکان

پس از افتتاح چهار پروژه شهرداری و میراث فرهنگی، مسئولان به شرکت صنایع خودرو کویر اردکان رفتند و با قیچی کردن روبان این مجموعه تولیدی، بار دیگر آن را بازگشایی کردند.

مسعود هراتی فر، مدیرعامل این شرکت در جمع مسئولان گفت: این شرکت در بدو تاسیس با سرمایه پنج میلیارد ریال آغاز به کار کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع خودرو کویر اردکان افزود: با افزایش سرمایه ای بالغ بر 140 میلیارد ریال که در سال گذشته انجام شد، این شرکت تولیدی کار خود را بار دیگر آغاز کرد.

هراتی فر اضافه کرد: مجموعه صنایع خوردرو کویر اردکان که تفاهم نامه همکاری با شرکت خودروسازی bmc ترکیه به امضا رسانده تولیدکننده انواع کامیون های سنگین و کشنده است.

وی تصریح کرد: ما در فاز نهایی توانایی تولید سه هزار دستگاه کامیون در یک شیفت کاری را داریم و این ظرفیت وجود دارد که تا سه هزار نفر را به صورت مستقیم جذب کنیم.

هراتی اظهار امیدواری کرد: برنامه ای که برای سال آینده داریم این است که تا هزار دستگاه انواع کامیون و کشنده را در این شرکت تولید کنیم.

بهره برداری از کارخانه کاشی خاطره با ظرفیت تولید سالانه 4 میلیون تن کاشی

مسئولان پس از بازدید از خط تولید این کارخانه به شهرک صنعتی اردکان رفتند و پس از افتتاح عملیات گازرسانی به این شهرک کارخانه کاشی خاطره اردکان را افتتاح کردند.

کارخانه کاشی خاطره اردکان با زیربنای 14هزار مترمربع و 150 میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.

این کارخانه تولیدی با ظرفیت تولید سالانه چهار میلیون مترمربع کاشی زمینه اشتغال 100 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

راه اندازی صنایع پلاستوفوم مدرن و سوله سازان نوین با مجموع سرمایه گذاری 9 میلیارد ریال

صنایع پلاستوفوم مدرن با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال در زمینی به مساحت هزار متر مربع افتتاح شد.

این کارگاه تولیدی تولیدکننده فوم های سقفی و پلاستوفوم است و زمینه اشتغال چهار نفر را فراهم کرده است.

موارد استفاده آن در تیرچه بلوک، ساختمان سازی، یخچال سازی کامیون و ... است.

همچنین مسئولان در آخرین قدم در شهرک صنعتی اردکان روبان کارگاه تولیدی سوله سازان تولیده کننده انواع سازه های نوین صنعتی را قیچی کردند.

این واحد تولیدی با تولید ماهانه 450 تن و سرمایه گذاری پنج میلیارد و 400 میلیون ریال زمینه اشتغال بیش از 60 نفر را فراهم کرده است.

بهره برداری از جاده روستایی چاه افضل

جاده روستایی چاه افضل به طول دو کیلومتر و اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و سفر ریاست جمهوری احداث و مورد بهره برداری 60 خانوار ساکن در روستای چاه افضل و همچنین کشاورزان منطقه قرار گرفت.

عرض مفید این جاده هفت متر است که شش متر آن آسفالت شده است.

آزمایشگاه تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور اردکان راه اندازی شد

آخرین مقصد آزمایشگاه تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور اردکان بود که با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و سفر ریاست جمهوری افتتاح و مورد استفاده دانشجویان رشته زمین شناسی این دانشگاه قرار گرفت.

زیربنای مفید این آزمایشگاه 250 متر مربع است.

اردکان قطب تحصیلات تکمیلی می شود

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد در مراسم افتتاح این دانشگاه با بیان اینکه هم اکنون دانشگاه پیام نور اردکان مجوز 9 رشته کارشناسی ارشد را داراست گفت: در هشت رشته از مجموع این 9 رشته پذیرش دانشجو شده و امیدواریم در آینده نزدیک مجوز یک رشته دکترا نیز به این دانشگاه اعطا شود.

عباس کلانتری اظهار امیدواری کرد: درسال آینده این تعداد به 10 رشته کارشناسی ارشد افزایش یابد.

کلانتری تصریح کرد: مرکز اردکان پتانسیل تبدیل شدن به مرکز تحصیلات تکمیلی را دارد.

وی با اشاره به افتتاح آزمایشگاه تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور اردکان بیان داشت: از سال گذشته تاکنون پنج میلیارد ریال برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور اردکان هزینه شده است که رقم بسیار خوبی است.

افتتاح زورخانه فرخنده و مجتمع ورزشی دانشگاه پیام نور

در مراسمی با حضور رضایی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار ،مدیرکل تربیت بدنی استان، امام جمعه، فرماندار و تنی چند از مسئولان شهرستان اردکان زورخانه فرخنده اردکان افتتاح شد.

این زورخانه در محل آب انبار قدیمی فرخنده و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و فرمانداری شهرستان اردکان احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مساحت زمین زورخانه فرخنده اردکان 350 متر مربع و زیربنای مفید آن 130 مترمربع است.

همچنین در مراسمی با حضور کلانتری رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد مجتمع ورزشی نشاط دانشگاه پیام نور اردکان در زمینی به مساحت 1850 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و سفر ریاست جمهوری افتتاح و بهره برداری شد.