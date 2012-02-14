خانواده مستحکم واحد بنیادین نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امید براتی در آستانه برگزاری همایش "نشاط اجتماعی و سلامت" با اشاره به اهمیت بهداشت و سلامت روان در شکل‌گیری خانواده‌ها گفت: منشأ و خشت اول سلامت روان جامعه به وضعیت خانواده‌ها به عنوان کوچک‌ترین واحد اجتماعی، بستگی دارد. بنابراین هر چه خانواده سالم‌تر و مستحکم‌تری داشته باشیم، میزان انتشار نشاط از خانواده به جامعه افزایش می‌یابد.

وی افزود: علاوه بر خانواده‌های سالم، داشتن اعتقادات مذهبی و دینی نیز باعث ایجاد نشاط اجتماعی و امید در جامعه می‌شود.

این متخصص مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با اشاره به افزایش آمار طلاق در کشور، عنوان کرد: هر جا که بنیان خانواده‌ها بر اساس باورهای غلط شکل گرفته شود احتمال فروپاشی این نهاد وجود دارد و افزایش آمار طلاق، کاهش نشاط و شور اجتماعی را در پی خواهد داشت.

وی وقوع گسست نسلها را از دیگر عوامل مهم افزایش نگران‌کننده طلاق در کشور دانست و افزود: مقام معظم رهبری، چند سال قبل نسبت به ایجاد این گسست نسلی هشدار دادند و اکنون اثرات این گسست باعث نادیده گرفته شدن نیازها و توانمندی‌های جوانان شده است.

براتی اضافه کرد: گسست بین نسلی در تمامی سطوح اجتماعی کشور وجود دارد و حتی این موضوع در خانواده‌های مذهبی نیز دیده می‌شود بنابراین باید به جای موعظه و پند و ارز با یافتن یک زبان مشترک با جوانان امروزی ارتباط برقرار کرد.

وی در پایان هشدار داد: تا زمانی که اثرات تفاوت بین نسل‌ها و تشکیل خانواده‌های متزلزل جدی گرفته نشود، یافتن زبان مشترک بین نسلهای قبلی با جوانان امکان‌پذیر نخواهد بود و نشاط اجتماعی جامعه رو به افول خواهد رفت.