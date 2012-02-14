جزئیات توافق جدید ایران با بلاروس و پاکستان در بخش هوایی

معصومه ابراهیمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش پروازها، اظهار داشت: در سفری که به سرپرستی معاون امور بین‌الملل رئیس‌جمهور برای گسترش همکاری‌ها با کشور پاکستان و شرکت در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس صورت گرفت، دو کشور ایران و بلاروس برای بررسی نحوه اجرای توافقات گذشته و راه‌های گسترش تعاملات و مراودات اقتصادی و تجاری دو جانبه، بر گسترش همکاری‌ها تاکید کردند.



وی با اشاره به سفر هیئت سازمان هواپیمایی کشوری ایران به کشور پاکستان، گفت: در این سفر طرفین نسبت به نحوه توسعه همکاریهای حمل و نقل هوایی با یکدیگر به مذاکره پرداختند و کلیات تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفت و امضای این سند همکاری به یک ماه آینده در ایران موکول شد.



مدیرکل حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: براساس تفاهم نامه با کشور پاکستان، علاوه بر نقاط پروازی لاهور، کویته و کراچی، افزایش نقاط پروازی پیشاور و اسلام آباد هم مطرح شد و افزایش فرکانس پروازی، افزایش شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفین و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی هواپیمایی کشوری به کشور پاکستان در زمینه آموزش یوزاپ مطرح شد.



وی به سفر معاون رئیس جمهور به کشور بلاروس اشاره کرد و گفت: در این سفر نیز توسعه همکاریهای حمل و نقل هوایی بین ایران و بلاروس از جمله افزایش فرکانس پروازی، افزایش شرکتهای هواپیمایی تعیین شده و نیز ضرورت ارائه تسهیلات فرودگاهی به این شرکتهای هواپیمایی مورد توافق قرار گرفت.

ابراهیمی درباره امضای یادداشت تفاهم حمل و نقل هوایی میان مقامات دو کشور افزود: نتایج مذاکرات با دو کشور پاکستان و بلاروس موفقیت آمیز بود و توافقات حاصله در افزایش سطح مبادلات مابین کشورها تاثیر بسیاری دارد.



در حال حاضر 2 پرواز در هفته بین تهران و مینسک پایتخت کشور بلاروس برقرار است که در فصل تابستان به 4 پرواز برنامه ای افزایش می یابد.