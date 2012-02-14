سلمان رشدی آلت دست عوامل اطلاعاتی انگلیس است

محمداسماعیل کوثری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در مورد سلمان رشدی مرتد در پاسخ به این سؤال که سلمان رشدی با چه هدفی و با حمایت چه کسانی "آیات شیطانی" را منتشر کرد، گفت: سلمان رشدی به ظاهر یک نویسنده است اما در اصل باید گفت که آلت دست عوامل اطلاعاتی انگلیس و استکبار بوده و هست.

وی افزود: معمولا یک نویسنده شاید زمینه اش را داشته باشد و آنقدر ذلیل و پست باشد که بخواهد بر علیه پیامبر اسلام(ص) مطالبی را بنویسد، اما واقعیت این است که تا پشتوانه نداشته باشد و تا حمایت نشود قطعا و یقینا جسارت چنین کاری را ندارند؛ تا زمانی که دشمنان اسلام از او نخواهند چه چیزی را بنویسد تا با اعتقادات مسلمانان بازی کنند این کار را انجام نمی دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش اظهار داشت: نگارش کتابی بر علیه پیامبر اسلام(ص) توسط سلمان رشدی دقیقا با حمایت نیروهای عوامل اطلاعتی ام آی سیکس و موساد و ... بوده است. این کار با حمایت انگلیس انجام شد و تاکنون هم دارد از او حمایت می کند تا این فرد خبیث که با نقشه آنها این کتاب را نوشته مورد اذیت و آزار افراد قرار نگیرد، چون حکمی که حضرت امام(ره) صادر کردند وحشتی در دلشان ایجاد کرد و لذا تا پایان عمر او دارد عذابی را می کشد که نتیجه بی احترامی و بی حرمت او به ساحت مقدس پیامبر(ص) است و تا آخر عمر خود در عذاب وجدان خواهد بود و دائم تحت محاصره است به طوری که حتی بدون اجازه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس نمی تواند به جایی برود.

کوثری در ادامه سخنانش در پاسخ به این سؤال که فتوای امام(ره) چه تأثیری در جلوگیری از توهین به مقدسات اسلامی داشت، تصریح کرد: حضرت امام(ره) مدتی در این موضوع تأمل کردند و موقعی که دقیقا خودشان کتاب آیات شیطانی را مطالعه کردند و دقیقا در جریان قرار گرفتند با یک آگاهی و شناخت دقیق از این اقدام شیطانی آن حکم را صادر کردند تا آنها بدانند که مسلمانان و مخصوصا بزرگان دین بی تفاوت نیستند و اثرش هم دیده شد که آنها نه تنها جرأت نکردند در انگلستان بخواهند دست به چنین اقدامی به صورت تکراری بزنند و بنابراین رفتند و در کشورهای دیگر به صورت دیگری این گونه کارها را مطرح کردند.

وی تأکید کرد: اگر آنها بخواهند دست به چنین کاری بخواهند بزنند و دل مسلمان ها را به درد بیاورند قطعا باید بدانند که روزی بالاخره این مسأله باعث شکست و خفت و خواری خودشان خواهد شد که نمونه اش بیداری اسلامی و حتی حق خواهی مردم اروپا و آمریکا شده است که در قالب جنبش وال استریت نمود دارد. اگر عده ای بخواهند با اعتقادات مسلمان ها بازی کنند و بر آن خدشه وارد کنند باید این عذاب را بکشند که می بینیم اکنون در یونان و دیگر کشورها چه اتفاقاتی افتاده است. این گونه مسائل یک مسائل جزئی سیاسی نیست بلکه مسائل اعتقادی و بی احترامی به پیامبران الهی است و لذا نتایج اش را خواهیم دید که اینها باید چقدر عذاب بکشند تا اینکه بالاخره سر عقل بیایند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما علت اینکه اعدام سلمان رشدی تاکنون انجام نشده چیست، اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از جوانان در این راه فدایی شدند و در جهت از روی زمین برداشتن این فرد خبیث اقدام کردند. موقعی که دشمنان دیدند این اقدام انقلابی و شرعی که امام(ره) فرمودند باید عملیاتی شود برای آنها بسیار سنگین است لذا هزینه بسیار زیادی پرداختند و دارند می پردازند تا این فرد خبیث را حفظ کنند و نگذارند به سزای اعمالش برسد اما او باید قطعا بداند که روزی خواهد رسید که باید پاسخگوی این کار ناشایستش باشد.

کوثری در پاسخ به این سؤال که به نظر شما آیا عدم اجرای این حکم دشمنان اسلام را گستاخ تر نکرده است؟، نه!‍ بالاخره همین که در این مدت چند ساله ایشان دائما محافظت شده و به شکلی محافظت شده که به مراتب از زندان برایش بدتر است این حالت یک نوع عذابی است که بر او به صورت دائم دارد وارد می شود و قطعا بدانند این مسائل باعث آگاهی مردم می شود که اینها بحث شان سیاسی نیست بلکه اعتقادی است که دارند این چنین برخورد می کنند، لذا اگر بیداری اسلامی و حق خواهی ملت ها را می بینیم برخاسته از همین اشتباهات بزرگ غربی ها در مقابل مسلمان هاست.