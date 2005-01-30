به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم ملي عصر امروز در شرايطي كه ايمان مبعلي ، ابراهيم ميرزاپور و خداداد عزيزي هريك با مصدوميت هاي مختلفي روبرو بودند در كمپ تيم هاي ملي دنبال شد .
درابتداي اين تمرين بازيكنان به گرم كردن بدنها و انجام حركات كششي پرداختند و در ادامه بازي تحت فشار ، شوت به دروازه ، يك در مقابل يك ، سه دفاع برابر سه مهاجم وعبور از مانع از سوي ملي پوشان مرور شد.
سپس بازيكنان به دو تيم زرد و مشكي تقسيم شدند و بازي تمريني را انجام دادند . در تركيب تيم زرد واعظي ، بداوي ، صادقي ، آقايي ، زارع ، برهاني و گل محمدي حضور داشتند و در تيم مشكي رحمتي ، كاظميان ، عنايتي ، دايي ، كعبي ، نكونام ، نصرتي و كاملي به ميدان رفتند كه جواد كاظميان يكي از آماده ترين نفرات حاضر در اردو بود .
در تمرين عصر امروزمبعلي به دليل مصدوميت همراه تيم تمرين نكرد و به استراحت پرداخت ضمن اينكه خداداد عزيزي پس از يخ درماني محل اردو را ترك كرد . ابراهيم ميرزاپور نيز از ناحيه پا با مصدوميت روبرو بود ولي به گفته دكتر خانلري نگراني براي حضور وي در ديدار برابر بحرين وجود ندارد .
همچنين به گفته مربيان تيم ملي نويد كيا فردا صبح وارد تهران خواهد شد و در تمرينات عصر حضور خواهد يافت .
از جمع لژيونرهاي تيم ملي نيز هيچيك به بازي برابر بوسني نخواهند رسيد و به اين ترتيب مهدوي كيا ، هاشميان و زندي غايبان بزرگ تيم ملي در اين ديدار خواهند بود . قرار است رحمان رضايي نيز پنج شنبه هفته جاري وارد ايران شود . ضمن اينكه علي كريمي نيز روز جمعه بطور مستقيم از امارات خود را به اردوي تيم ملي ملحق خواهد كرد .
گزارشي از تمرينات ملي پوشان فوتبال ؛
نگراني برانكو از تعداد زياد مصدومان تيم ملي/ لژيونرها به ديدار برابر بوسني نمي رسند
تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان در حالي عصر امروز در محل كمپ تيم هاي ملي دنبال شد كه مصدوميت جمعي از ملي پوشان موجبات نگراني سرمربي تيم ملي را فراهم كرده است . اين در شرايطي است كه تيم ملي فوتبال كشورمان تنها 10 روز تا ديدار حساس خود مقابل بحرين فاصله دارد .
به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم ملي عصر امروز در شرايطي كه ايمان مبعلي ، ابراهيم ميرزاپور و خداداد عزيزي هريك با مصدوميت هاي مختلفي روبرو بودند در كمپ تيم هاي ملي دنبال شد .
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