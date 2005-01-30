نگراني برانكو از تعداد زياد مصدومان تيم ملي/ لژيونرها به ديدار برابر بوسني نمي رسند

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات تيم ملي عصر امروز در شرايطي كه ايمان مبعلي ، ابراهيم ميرزاپور و خداداد عزيزي هريك با مصدوميت هاي مختلفي روبرو بودند در كمپ تيم هاي ملي دنبال شد .

درابتداي اين تمرين بازيكنان به گرم كردن بدنها و انجام حركات كششي پرداختند و در ادامه بازي تحت فشار ، شوت به دروازه ، يك در مقابل يك ، سه دفاع برابر سه مهاجم وعبور از مانع از سوي ملي پوشان مرور شد.

سپس بازيكنان به دو تيم زرد و مشكي تقسيم شدند و بازي تمريني را انجام دادند . در تركيب تيم زرد واعظي ، بداوي ، صادقي ، آقايي ، زارع ، برهاني و گل محمدي حضور داشتند و در تيم مشكي رحمتي ، كاظميان ، عنايتي ، دايي ، كعبي ، نكونام ، نصرتي و كاملي به ميدان رفتند كه جواد كاظميان يكي از آماده ترين نفرات حاضر در اردو بود .

در تمرين عصر امروزمبعلي به دليل مصدوميت همراه تيم تمرين نكرد و به استراحت پرداخت ضمن اينكه خداداد عزيزي پس از يخ درماني محل اردو را ترك كرد . ابراهيم ميرزاپور نيز از ناحيه پا با مصدوميت روبرو بود ولي به گفته دكتر خانلري نگراني براي حضور وي در ديدار برابر بحرين وجود ندارد .

همچنين به گفته مربيان تيم ملي نويد كيا فردا صبح وارد تهران خواهد شد و در تمرينات عصر حضور خواهد يافت .

از جمع لژيونرهاي تيم ملي نيز هيچيك به بازي برابر بوسني نخواهند رسيد و به اين ترتيب مهدوي كيا ، هاشميان و زندي غايبان بزرگ تيم ملي در اين ديدار خواهند بود . قرار است رحمان رضايي نيز پنج شنبه هفته جاري وارد ايران شود . ضمن اينكه علي كريمي نيز روز جمعه بطور مستقيم از امارات خود را به اردوي تيم ملي ملحق خواهد كرد .

