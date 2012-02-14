تشییع پرشور پیکر شهدای قطیف/ بیش از 100 هزار نفر شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مراسم تشییع پیکر "منیر المیدانی" و "زهیر آل سعید" که در جریان تظاهرات هفته گذشته با تیراندازی نظامیان سعودی به شهادت رسیده بودند بسیار پرشور برگزار شد.

در این مراسم بیش از 100 هزار نفر از ساکنان منطقه قطیف که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل می دهند مشارکت کردند.

به گزارش العالم در این مراسم تشییع که در شهرک العوامیه (منطقه قطیف) در شرق عربستان سعودی برگزار شد، شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردمی را محکوم کرده و خواستار قصاص عاملان آن شدند.



تصویری از مراسم تشییع پیکر شهدای قطیف

بنابر این گزارش شهید المیدانی هفته گذشته در هنگام مشارکت در تظاهرات مسالمت آمیز که در آن مطالبات آزادیخواهانه ملت عربستان مطرح شده بود، به شهادت رسید و شهید زهیر آل سعید در مراسم تشییع پیکر وی به فیض شهادت نائل گشت.

این در حالی بود که مقامات سعودی هنوز پیکر شهید زهیر آل سعید را تحویل نداده اند اما مردم قطیف روز گذشته مراسم تشییع را برای هر دو شهید هفته اخیر برگزار کردند.

بنابر این گزارش، با وجود سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل سعود همچنان در منطقه قطیف تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در زمینه تحقق مطالبات مشروع آنها و در محکومیت سیاست کشتار، سرکوب و تبعیض آل سعود ادامه دارد.

روز گذشته نیز هزاران نفر از مردم این منطقه علاوه بر مشارکت در مراسم تشییع پیکر شهدا بار دیگر بر تحقق این خواسته ها در زمینه انجام اصلاحات تاکید ورزیدند.