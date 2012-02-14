مسابقات استانی قرآن مهدهای کودک در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی خلدی درافتتاح این دوره از مسابقات قرآنی گفت: یکی از حقوق مسلم کودکان آشنائی با انوار نورانی کلام خداوند است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: در دین اسلام به کودکان اهمیت خاصی داده شد و چون کودکان دارای فهم و قدرت درک و یادگیری بسیار بالایی هستند بهترین سنین آموزش قرآن کریم از این دوران است.
وی با اشاره به نقش مربیان مهدهای کودک در آشنایی کودکان با دین مبین اسلام ابراز داشت: توجه و آشنایی به مفاهیم قرآنی و علاقمندی مربیان مهدهای کودک موجب افزایش شرکت کنندکان در این دوره از مسابقات شده است.
خلدی از حضور ۲۰۰ کودک در چهاردهمین دوره مسابقات قرآنی خبر داد و اظهار داشت: مهدهای کودک خصوصی، شهری و روستایی و کودکان مهدهای قرآنی در این دوره از مسابقات حضوری فعال دارند.
کارشناسارشد امور کودکان بهزیستی استان زنجان نیز در آیین افتتاح چهاردهمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم افزود: حفظ و قرائت جزء 30ام قرآن کریم در این دوره از مسابقات دارای اهمیت بالایی است، لذا کودکان و نونهالانی که از مهدکودکهای شهری اقدام به ثبتنام کردهاند باید حداقل 7 و حداکثر 14 سوره را حفظ و قرائت کنند.
توران کاظمی تأکید کرد: کودکانی که از مهدهای کودک قرآنی در این دوره از مسابقات شرکت کردهاند موظفند حداقل 9 و حداکثر 17 سوره و کودکان مهدهای روستایی نیز حداقل 6 و حداکثر 11 سوره را حفظ کنند.
وی با اشاره به برگزاری این مسابقات در 2 فاز مختلف یادآور شد: این مسابقات طی دو روز و در دو بخش برگزار خواهد شد، امروز کودکان شهرستانهای زنجان، ایجرود و ماهنشان به رقابت خواهند پرداخت و فردا نیز کودکان مهدهای ابهر، خرمدره، خدابنده و طارم در این مسابقات حضور خواهند داشت.
کاظمی، استقبال والدین از این مسابقات را بینظیر دانست و افزود: همواره از اوایل مهرماه که فرمهای شرکت در مسابقه در سطح مهدهای استانی توزیع میشود، والدین در تلاش هستند تا کودک خود را در این مسابقات شرکت دهند، لذا با توجه به اینکه ظرفیت برای برگزاری این مسابقات محدود است از هر مهدکودک تنها دو کودک را میتوان در این مسابقات شرکت داد.
کارشناس امور کودکان بهزیستی زنجان گفت: خوشبختانه با اقدام بهزیستی در راستای فرهنگسازی قرآنی، اهتمام جدی به بحث حفظ و قرائت قرآن کریم در مهدهای کودک شده است، گفتنی است هدف از برگزاری این مسابقات برد و باخت و اهدای جایزه نبوده بلکه هدف آشنا کردن کودکان با کتاب مسلمانان و احترام به آن است.
وی ادامه داد: با برگزاری این نوع مسابقات و شرکت دادن نونهالان در این محافل اعتماد بهنفس آنان چندین برابر و همچنین نحوه کارگروهی نیز به آنان آموزش داده میشود.
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