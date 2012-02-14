محمدابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان) مدیر انتشارات و کتابفروشی «عرفان» در افغانستان به خبرنگار مهر گفت: بازار خرید و فروش کتاب‌های ایرانی به ویژه در حوزه علوم انسانی در افغانستان گرم است و این روزها که امتحانات داننشگاه‌ها به پایان رسیده، فروش آثار داستانی، شعر و تاریخی بیشتر شده است.

وی ادامه داد: در یک نگاه کلی، اقبال به ادبیات داستانی چه آثاری که نویسندگان ایرانی می‌نویسند و چه کتاب‌هایی که از ادبیات جهان توسط مترجمان ایرانی به فارسی برگردانده می‌شود در افغانستان با اقبال خوبی روبه‌رو می‌شود و اگر این اقبال بیشتر از ایران نباشد کمتر هم نیست.

این ناشر درباره کتاب‌های ایرانی در حوزه ادبیات داستانی که بیشترین توجه کتابخوان‌های افغانستان را به خود جلب کرده است، توضیح داد: طبق آخرین اخباری که داشته‌ام، آثار محمود دولت‌آبادی و م. مودب‌پور بیشترین فروش را در حوزه ادبیات داستانی داشته است. همچنین ترجمه فارسی مجموعه 4 جلدی تفسیر کشاف که انتشارات ققنوس منتشر کرده با اینکه گران هم است، ولی مورد اقبال است.

شریعتی در پاسخ به اینکه «آیا کتاب‌های ایرانی با قیمت پشت جلد آنها در افغانستان به فروش می‌رسد؟» بیان کرد: مخاطبان ما در افغانستان ارتباط نزدیکی با اتفاقات و اخبار فرهنگی در ایران دارند و اگر قرار باشد کتابی را گران‌تر از پشت جلد آن بفروشیم، آن را نمی‌خرند و درباره دلیل تغییر قیمت از ما توضیح می‌خواهند. ضمن اینکه ما سعی می‌کنیم کتاب‌ها را با تخفیف هم عرضه کنیم.

وی که یک کتابفروشی بزرگ با نام «عرفان» در کابل دارد، افزود: فرهنگ کتابخوانی در 10 سال اخیر در افغانستان رشد چشمگیری داشته است و می‌توانم بگویم 5 هزار مرتبه افزایش داشته است. هرقدر امنیت بیشتر و جنگ و درگیری کمتر شود، میزان مطالعه مردم بالا می‌رود.

نمونه‌ای از کتابفروشی‌های خیابانی در افغانستان

این کتابفروش تلاش برای بالا بردن سطح معلومات را یکی از رفتارهای بارز مردم افغانستان دانسته و گفت: در حال حاضر دانشگاه‌ها و رسانه‌های خصوصی در افغانستان رشد داشته‌اند و همین امر باعث شده فرهنگ عمومی مردم ارتقا یابد. در بین «هزاره‌ها» تا 90 درصد رویکرد به تحصیلات عالی دانشگاهی رشد یافته و این رقم بین تاجیک‌ها 60 درصد، ازبک‌ها 30 درصد و پشتو‌ها 5 درصد است که در منطقه‌ای که پشتوها زندگی می‌کنند به دلیل ترورها و ناامنی و بی‌توجهی مسئولان به مسائل فرهنگی این رقم رشد کمتری داشته است.

شریعتی اضافه کرد: خوشبختانه این روزها مشتریان کتابفروشی ما از طریق اینترنت تازه‌های نشر در ایران را دنبال می‌کنند و آثاری که برایشان جالب است به موسسه ما در کابل سفارش می‌دهند.

وی در پایان گفت: کتابفروشی عرفان در کابل در مساحتی بالغ بر 202 مترمربع بیش از 3 هزار عنوان کتاب عرضه می‌کند که من بر اساس تجربه سال‌های حضور در ایران سعی کرده‌ام بهترین آثار ادبی را از ایران به افغانستان ببرم و هرگز کتاب‌های زرد نفروخته و نخواهم فروخت. همچنین فروش کتاب‌های کمک آموزشی نیز در دستور کار ما نیست.