  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۳۹

اختصاصی مهر/

ورود 25 هزار تن گوشت قرمز به کشور/ بارگیری 200 کانتینر به استانها

ورود 25 هزار تن گوشت قرمز به کشور/ بارگیری 200 کانتینر به استانها

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از واردات 25 هزار تن گوشت قرمز به بندرشهید رجایی و بارگیری به استانهای مقصد خبر داد.

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ورود 25 هزار تن گوشت قرمز به کشور، بیان داشت: در آستانه سال جدید و با هدف تامین اقلام ضروری مردم 25 هزار تن گوشت قرمز از برزیل وارد کشور شد.

وی گفت: تا کنون 200 کانتینر گوشت قرمز مراحل تخلیه از کشتی و بارگیری به استانهای مبدا از بندرشهید رجایی صورت گرفته است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هر کانتینر را 25 تن گوشت قرمز اعلام کرد و اظهارداشت: پس از انجام مراحل قانونی گمرکی و نظارت دامپزشکی هرمزگان این کالاها به استانهای مبدا ارسال می شود.

عبدلی زاده اضافه کرد: این گوشتها با نظارت بهداشتی و رعایت موازین شرعی خریداری و با کانتینرهای یخچالی وارد کشور شده است.

کد مطلب 1533564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها