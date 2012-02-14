ورود 25 هزار تن گوشت قرمز به کشور/ بارگیری 200 کانتینر به استانها

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ورود 25 هزار تن گوشت قرمز به کشور، بیان داشت: در آستانه سال جدید و با هدف تامین اقلام ضروری مردم 25 هزار تن گوشت قرمز از برزیل وارد کشور شد.

وی گفت: تا کنون 200 کانتینر گوشت قرمز مراحل تخلیه از کشتی و بارگیری به استانهای مبدا از بندرشهید رجایی صورت گرفته است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هر کانتینر را 25 تن گوشت قرمز اعلام کرد و اظهارداشت: پس از انجام مراحل قانونی گمرکی و نظارت دامپزشکی هرمزگان این کالاها به استانهای مبدا ارسال می شود.

عبدلی زاده اضافه کرد: این گوشتها با نظارت بهداشتی و رعایت موازین شرعی خریداری و با کانتینرهای یخچالی وارد کشور شده است.