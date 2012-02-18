درختان تنها پارک جنگلی رباط کریم درحال نابودی است

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش شهرنشینی، شرایط جغرافیایی و نیمه خشک بودن کشور باعث شده تا در سالهای اخیر تعداد زیادی از درختان جنگلها از بین رفته و محیط زیست شهرها به خطر بیفتد و در همین حال است که حفظ فضای سبز موجود در سطح شهرها به دغدغه ای برای مسئولان تبدیل شده است.

شهرداران مناطق در تمام کشور در تلاش برای ایجاد فضای سبز و کاشت نهال هستند و البته شهردارانی بیشتر موفق اند و زمینه رضایت شهروندان را فراهم می کنند که نیاز مردم را به فضای سبز تامین کنند.



در واقع فلسفه وجودی شهرداری ها صرفا رفاه حال شهروندان و تامین احتیاجات براساس حدود اختیارات و وظایف خویش بوده به طوری که ضمن حفظ اموال منقول و غیر منقول شهری به عمران و آبادانی شهروگسترش فضای سبزالبته با حفظ کاربری ها و جلوگیری از تعرض افراد به اراضی دولتی و ... می پردازد.



بر همین اساس چندی است که عده ای با ادعای تصرف عدوانی از شهرداری نصیرآباد شکایت کرده و در حال تخریب اراضی و صدمه زدن به درختان پارک جنگلی رباط کریم هستند و از آنجایکه این افراد خود را صاحبان حقیقی این اراضی می دانند علاوه بر تخریب درختان اجازه هیچگونه فعالیتی را به کارکنان شهرداری برای حفظ این پارک نمی دهند.



طبق آمار اعلام شده این طرح بالغ بر دو میلیارد تومان سرمایه ملی و اعتبارات استانی را در برداشته است که در سال 1385 طی مراسمی با حضور مسئولین استان و شهرستان مراحل اولیه آغاز پارک جنگلی 68 هکتاری کلید خورد.



بر پایه همین گزارش شهرداران وقت تا به امروز برای تجهیز و کاشت نهال در این پارک اقداماتی خوبی را انجام داده و این پارک هم اکنون دارای سیستم آبیاری قطره ای است ولی تصرف کنندگان این محل بخشی از این سیستم را از کار انداخته اند.



در جریان بازدید خبرنگار مهر از محل یاد شده مسئول واحد فضای سبز شهرداری نصیر شهر گفت: متاسفانه این افراد اقدام به تخریب این پارک و از کار انداختن سیستم آبیاری این محل کرده اند.



علی چاووشی ادامه داد: اگر متولیان امر در این رابطه از شهرداری حمایت نکنند مطمئن باشند با روند پیشرفتی که آنان در دستور کار خود قرار داده اند نابودی این پارک جنگلی قطعی است.



به گفته وی این پارک تنها و بزرگترین پارک جنگلی منطقه با داشتن سیستم آبیاری قطره ای است که می طلبد برای حفظ تک تک درختانی که سالها برای بارور شدنشان زمان و هزینه صرف شده است تمامی مسئولان و شهروندان تلاش و پیگیری لازم را داشته باشند.



این مسئول فضای سبز اعلام کرد: در این پارک بیش از هزاران نهال کاشته شده است که بیشتر آنان رشد خوبی را داشته و تا چند سال آینده در صورت جلوگیری از تخریب آن به یکی از بهترین پارک های کشور تبدیل خواهد شد.



بر اساس آخرین شنیده ها شهرداری اخیرا موفق شده تا حکم توقف خاکبرداری شن و ماسه از این پارک را از مراجع قضایی اخذ کند اما باز هم سایه شوم تصرف کنندگان در کمین این پارک است والبته نگاه ویژمسئولین قضایی شهرستان و مسئولین استان به این پروژه ملی ضروری است.