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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی برگزار می شود

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی برگزار می شود

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی در روزهای 3 و 4 اسفندماه جاری در محورهای بانکهای زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی و تنوع زیستی و زیست فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره 421 مقاله ارسال شد که پس از مراحل داوری 198 مقاله از سوی هیئت داوران به صورت پوستر و مقاله پذیرش شد.

فهرست مقالات پذیرفته شده بر روی سایت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران به آدرس www.ibrc.ir  قرار گرفته است.

کد مطلب 1533572

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