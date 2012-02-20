کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره 421 مقاله ارسال شد که پس از مراحل داوری 198 مقاله از سوی هیئت داوران به صورت پوستر و مقاله پذیرش شد.
فهرست مقالات پذیرفته شده بر روی سایت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران به آدرس www.ibrc.ir قرار گرفته است.
کنگره ملی ذخایر ژنتیکی در روزهای 3 و 4 اسفندماه جاری در محورهای بانکهای زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی و تنوع زیستی و زیست فناوری برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این کنگره 421 مقاله ارسال شد که پس از مراحل داوری 198 مقاله از سوی هیئت داوران به صورت پوستر و مقاله پذیرش شد.
فهرست مقالات پذیرفته شده بر روی سایت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران به آدرس www.ibrc.ir قرار گرفته است.
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