کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی برگزار می شود

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی در روزهای 3 و 4 اسفندماه جاری در محورهای بانکهای زیستی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی، بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی و تنوع زیستی و زیست فناوری برگزار می شود.