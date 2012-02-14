آخرین وضعیت آزمون قضات/ 60 تهرانی مردود شدند

غلامرضا موحدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت آزمون قضات در سال 90 گفت: بر اساس قانون در این آزمون که با حضور حدود 16 هزار داوطلب برگزار شد تنها یکهزار و 500 داوطلب توانستند با کسب نمره قبولی خود را به مرحله گزینش برسانند.

وی افزود: از میان این یکهزار و 500 داوطلب قبول شده بر اساس قانون، قوه قضائیه می تواند تنها 500 داوطلب را برای مسند قضاوت گزینش کند که قطعا برترینها پس از بررسی معلومات، نمره، مصاحبه علمی و... برگزیده می شوند.

اتمام مصاحبه 900 متقاضی قبول شده در آزمون قضاوت

مدیرکل آموزش قضات معاونت آموزش و پژوهش قوه قضائیه اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشات از میان یکهزار و 500 داوطلب قبول شده مصاحبه های علمی و آزمون عملی 900 نفر در کشور به اتمام رسیده که در استانهای تهران، فارس، بوشهر و هرمزگان نتایج نهایی شده و پرونده این افراد برای تحقیقات ارسال می شود.

همچنین مصاحبه های داوطلبان در استانهای هرمزگان، بوشهر، مازندران، اردبیل و گیلان هم هفته آینده نهایی می شود.

احتمال رد شدن 1000 متقاضی قبول شده در آزمون قضاوت پس از مصاحبه و تحقیقات

موحدیان گفت: قطعا از میان مصاحبه شوندگان عملی 30 درصد رد می شوند که تاکنون 252 نفر قبول شده و پرونده آنها برای تحقیقات نهایی ارسال شده است.

از 242 قبول شده تهرانی در آزمون 134 نفر در مصاحبه قبول و 60 نفر رد شدند

مدیرکل آموزش قضات قوه قضائیه افزود: در استان تهران 242 داوطلب در آزمون قبول شدند که پس از انجام مصاحبه های علمی تاکنون 134 نفر قبول و 60 نفر رد شدند. البته هنوز تعدادی از مصاحبه ها باقی مانده است.

وی در مورد اقدامات بعدی پس از قبولی در تحقیقات و گزینش 500 قاضی جدید در قوه قضائیه گفت: این 500 نفر بر اساس قانون باید دوره های کارآموزی (لیسانس 18 ماه) و (فوق لیسانس 15 ماه) را بگذرانند که با دستور رئیس قوه قضائیه این زمان هم کاهش می یابد.

موحدیان گفت: قطعا در فروردین ماه سال 91 نتیجه نهایی قبول شدگان در آزمون عملی و مصاحبه ها و تحقیقات نهایی اعلام می شود.