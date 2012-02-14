بودجه 800 میلیون دلاری آمریکا برای پیگیری سیاست خود در انقلابهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، باراک اوباما در سخنرانی روز دوشنبه خود درباره بودجه گفت: بیشترین این کمک های مالی به کشورهای عرب درگیر قیام است و برآورد می شود که 770 میلیون دلار از این مبلغ برای تاسیس یک صندوق جدید مشوق در خاورمیانه و شمالی آفریقا هزینه شود.

وی که در باره متن پیشنهادی بودجه برای سال مالی 2013 (که از اول اکتبر آغاز خواهد شد) صحبت می‌کرد، گفت که کمک های مالی به مصر در سطح قبلی خود یعنی 1.3 میلیارد دلار باقی خواهد ماند.

درخواست اوباما باید به تاکید کنگره برسد. ناظران بر این باورند با توجه به مخالفت‌ها در کنگره با کمک‌های مالی آمریکا به خارج این درخواست می توان با مشکلاتی روبرو شود.

مخالفین در کنگره عقیده دارند که دولت باید میزان کمک های مالی را برای مقابله با کسری بودجه در داخل کم کند.