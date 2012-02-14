تحلیلگر فلسطینی در گفتگو با مهر: پیام روشن سفر هنیه به تهران/ غزه با کمک ایران به دژ مقاومت تبدیل شد

فایز ابوشماله" در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه با اشاره به انتشار برخی اخبار در زمینه توصیه برخی کشورهای عربی به هنیه برای عدم سفر به ایران، اظهار داشت: غزه با توجه به کمکهای جمهوری اسلامی ایران به دژ پایداری و آوردگاه مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیستی تبدیل شده است و بر همین مبنا به این گونه صداهای اعتراضی توجهی نمی کند.



وی افزود: غزه محاصره شده نخستین پیروزی بر رژیم صهیونیستی را با مقاومت مردان و زنانش و با توجه به کمکهای مادی و معنوی ایران بدست آورد. با همین کمکها بود که غزه به الگوی کرامت عربی که از سوی رژیمهای غربی سرنگون شده پایمال شده بود تبدیل شد. رژیمهایی که با توجه به توطئه علیه مقاومت و پشتیبانی از اسرائیل با امضای معاهدات سازش افول کردند.



این تحلیلگر فلسطینی تاکید کرد: دیدار نخست وزیر دولت فلسطین از تهران تنها به معنای ایستادگی فلسطینیان در برابر توطئه صهیونیستی امپریالیستی نیست چون مقاومت می داند اگر به ایران حمله شود خودش تحت الشعاع قرار می گیرد.



وی تاکید کرد: در واقع می توان گفت هدف آنها از حمله احتمالی به ایران ضربه زدن به مقاومت است که قدرتهای استکباری تاکنون در رویارویی مستقیم با آن ناتوان و شکست خورده بوده اند.



ابوشماله تصریح کرد: دیدار هنیه پیام روشنی به جهان دارد و آن این است که ما (مقاومت فلسطین و ایران) در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکا هم پیمان هستیم.



این تحلیلگر فلسطینی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از مقاومت مایه افتخار ملت ایران میان ملتهای جهان است و ایران به طرفداری از صاحبان حق و کرامت برخاسته است و البته صاحبان حق نیز نمی توانند بی طرف باشند.