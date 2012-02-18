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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

قهرمانان مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور مشخص شدند

قهرمانان مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور مشخص شدند

تیم های کهکیلویه و بویر احمد و گیلان قهرمان چهاردهمین دوره مسابقات دسته یک و دسته دو فوتسال ناشنوایان کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره مسابقات  فوتسال دسته یک و دسته دو ناشنوایان کشور از 24 بهمن ماه در رامسر آغاز شد که در مسابقات دسته یک کهکیلویه و بویر احمد و در رقابت های دسته دو گیلان قهرمان مسابقات شدند.

در فینال مسابقات فوتسال دسته یک، تیم کهکیلویه و بویر احمد با نتیجه 9 بر 8 خراسان رضوی را شکست داد و قهرمان دسته یک فوتسال ناشنوایان کشور شد. در مسابقه رده بندی نیز قزوین  با نتیجه 2 بر یک تهران را شکست داد و به مقام سوم رسید .

همچنین در فینال مسابقات فوتسال دسته دو، تیم گیلان با نتیجه 4 بر یک بوشهر را شکست داد و قهرمان دسته دو فوتسال ناشنوایان کشور شد. در مسابقه رده بندی نیز لرستان در ضربات پنالتی 5-4 آذربایجان شرقی را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت. این بازی در وقت قانونی دو بر دو تمام شد.

کد مطلب 1533585

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