قهرمانان مسابقات فوتسال ناشنوایان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال دسته یک و دسته دو ناشنوایان کشور از 24 بهمن ماه در رامسر آغاز شد که در مسابقات دسته یک کهکیلویه و بویر احمد و در رقابت های دسته دو گیلان قهرمان مسابقات شدند.



در فینال مسابقات فوتسال دسته یک، تیم کهکیلویه و بویر احمد با نتیجه 9 بر 8 خراسان رضوی را شکست داد و قهرمان دسته یک فوتسال ناشنوایان کشور شد. در مسابقه رده بندی نیز قزوین با نتیجه 2 بر یک تهران را شکست داد و به مقام سوم رسید .



همچنین در فینال مسابقات فوتسال دسته دو، تیم گیلان با نتیجه 4 بر یک بوشهر را شکست داد و قهرمان دسته دو فوتسال ناشنوایان کشور شد. در مسابقه رده بندی نیز لرستان در ضربات پنالتی 5-4 آذربایجان شرقی را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت. این بازی در وقت قانونی دو بر دو تمام شد.