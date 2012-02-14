محمد نصرتی در گفتگو با مهر گفت: نرخ‌گذاری برای فروش اقلام پرمصرف شیرینی همچون شیرینی تر به قیمت 5600 تومان، شیرینی دانمارکی به قیمت 4 هزار تومان و کیک یزدی به قیمت 3800 تومان صورت گرفته و هیچ قنادی اجازه نخواهد داشت که بالاتر از این رقم عرضه کند.

رئیس اتحادیه قنادان افزود: با توجه به اینکه سایر اقلام شیرینی‌، بازار مصرف چندان بالایی ندارند، قیمتگذاری برای آنها صورت نمی‌گیرد، اما بازرسی‌ها و نظارت به گونه‌ای خواهد بود که قیمت غیرمنطقی برای انواع دیگر شیرینی اعمال نشود.

وی تصریح کرد: هیچ یک از قنادان اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را ندارند و در صورت مشاهده تخلف، بازرسان به شدت با آنها برخورد می‌کنند. به گفته نصرتی، تمامی قنادان مکلفند فهرست قیمت‌ انواع شیرینی را در دید عموم قرار دهند و البته مردم نیز در صورت مشاهده تخلفات، مراتب را به اتحادیه صنف قنادان اعلام کنند.