اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد کلید خورد/هاشمی رفسنجانی خلف وعده کرده است

حسین کچوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات جلسه مذاکره روز گذشته با هاشمی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی به شدت از موضع انکار و مخالفت صحبت و اعلام کرده که باید بار دیگر در جلسه هیأت امنا کاندیداها حاضر شوند و همه از جمله فرهاد دانشجو برنامه های خود را ارائه دهند تا پس از رای گیری، حکم ریاست فرهاد دانشجو امضا شود.

وی گفت: جلسه دیروز با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به بن بست خورد و فردا هم با رای گیری اعضای شورا، به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی تبصره ای اضافه می شود تا شورا حکم فرهاد دانشجو را امضا کند.

کچوئیان افزود: در جلسه دو هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی تبصره ای اضافه شود اما دکتر احمدی نژاد تاکید کرد که این اقدام مناسبی نیست و باید حرمت هاشمی رفسنجانی را نگه داشت و با وی مذاکره کرد.

وی با تأکید بر اینکه در طول این مدت شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد قانونگذار به شمار می آید، معطل یک نفر شده است، گفت: از رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد تعجب می کنم که با آن شأنیت و موقعیت، در رفتارشان لجبازی دیده می شود و اعلام می کند که باید همانطور که وی می گوید روند امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو پیش رود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه از همان جلسه پیشین شورا با مذاکره با هاشمی رفسنجانی مخالف بودم، اظهار داشت: چه معنا دارد قانونی که تصویب شده در آن چانه زنی صورت گیرد البته جلسه مذاکره با وی این حسن را داشت که مشخص شد رویه های غیرقانونی از کجا ناشی می شود.

کچوئیان تاکید کرد: در جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنده و برخی از اعضای شورا خواهان اجرای قانون خواهیم شد لذا در اساسنامه اصلاحات لازم صورت می گیرد.

وی گفت: اینکه اعلام شده در جلسه دیروز تفاهم مشترک صورت گرفت، اصلاً چنین چیزی وجود نداشت زیرا با مواضع رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد جلسه به بن بست رسید و قرار هم نیست جلسه دیگری بر اساس آنچه که در صورت جلسه روز گذشته اعلام شده، برگزار شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حجت الاسلام محمدیان - یکی از اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی- برای جلوگیری از بن بستی که پیش روی اعضای هیأت امنا قرار داده شده بود، به آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشنهاد و اعلام کرد در جلسه 30 آذرماه تنها رای گیری برای انتخاب رئیس هیأت امنا برگزار و در جلسه بعدی تنها رئیس دانشگاه آزاد انتخاب شود.

کچوئیان تاکید کرد که با این پیشنهاد، رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی قول داد که در جلسه 21 دی ماه تنها و تنها رئیس دانشگاه آزاد مشخص شود. اما در جلسه بعدی هیأت امنا باز هم هاشمی رفسنجانی خلف وعده کرد و حتی سید حسن خمینی سه بار به وی تاکید کرد که در این جلسه خلف وعده می شود اگر رئیس دانشگاه آزاد معلوم نشود.