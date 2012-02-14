نظارت بر بازار خوزستان تشدید می شود/ آغاز بازرسیها از هفته قبل

امیر حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه از هفته گذشته گشتهای مشترک بازرسی و نظارت با حضور بازرسان سازمان، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی از سطح بازار و شهر آغاز شده، تاکید کرد: تنظیم بازار در ایام پایان سال تضمینی برای حفظ ثبات در بازار است واین نظارت بر بازار تشدید می شود.

نظری با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز 91، آثار حاصل از اجرای این طرح را در سالهای گذشته مناسب ارزیابی کرد و گفت: سال گذشته با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی بازار از ثبات بسیار خوبی در ایام پایانی سال89 و نوروز 90برخوردار بود.



وی هدف از اجرای این طرح را اعمال سیاستهای تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع، نظارت و کنترل قیمت ها دانست و گفت: درپی این اقدامات، اداره تعزیرات حکومتی شعبه ای ویژه سیار به منظور رسیدگی به تخلفات راه اندازی کرده است.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان عنوان کرد: در طرح نظارتی ویژه نوروز91 برکالاهایی همچون البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی جات، لبنیات، گوشت، مرغ، ماهی، قند و شکر، روغن نباتی، برنج، انبار و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار و نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا نظارت می شود.



به گفته نظری، این طرح در بخش خدمات در برگیرنده شرکتهای مسافربری، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری ها و رستورانهای بین شهری است.