عضو کمیته فیلترینگ: وزارت ارتباطات با مردم شفاف باشد

محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلترینگ یکپارچه و بومی که به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال ایجاد است به زودی تمام این مشکلات را حل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اینترنتی که از خارج کشور وارد می شود، تقریبا یکپارچه است و ما توانسته ایم تمامی سازمانها و نهادها را از طریق یک مجرا به اینترنت متصل کنیم، گفت: اینترنتی که از طریق "گیت وی" وارد کشور می شود با وجود سیستم فیلترینگ در موارد ارسال و دریافت و نقل و انتقال داده پالایش شده و موارد خلاف قوانین در آن حذف خواهد شد.

آقامیری با بیان اینکه باید درصد خطای سامانه فیلترینگ هوشمند را به حداقل برسانیم، گفت: علاوه بر فیلترینگی که از طریق سامانه فیلترینگ برروی سایتهای اینترنتی از مجرای ورودی صورت می گیرد، یک بخش دیگر هم توسط کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی بررسی می شود که بر مبنای سایتهای خلاف امنیت اجتماعی و عفت عمومی صورت می گیرد به این ترتیب گروههای کارشناسی این کارگروه تارنماهایی را پیدا می کنند که اقدام به درج محتوای مجرمانه اینترنتی کرده اند که این سامانه ها پس از تذکر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی می شوند و این وزارتخانه آنها را مسدود می کند.

عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی با اشاره به اشکالی که در زمینه سامانه فیلترینگ یکپارچه اینترنت وجود دارد، به مهر گفت: اینکه سایتهای اینترنتی داخلی که در داخل کشور میزبانی می شوند و از گیت وی بین الملل عبور نمی کنند شامل موارد فیلترینگ نمی شوند و ما مجبور به آن هستیم که به صورت دستی نسبت به فیلترینگ این سایتها و رصد آنها اقدام کنیم یکی از مشکلات است.

وی در مورد اختلالاتی که طی چند روز اخیر در دسترسی کاربران به موتورهای جستجو و پست های الکترونیکی به وجود آمده بود تاکید کرد: یک سری سایتها به ویژه موتورهای جستجو در مقتضیات زمانی شیطنتهای خاصی دارند و در مسیر عادی خود سرویس دهی نمی کنند برای مثال ما هیچ وقت گوگل را در خدمت رسانی به کاربران ایرانی مناسب نمی بینیم چرا که گوگل در خدمت سازمان سیا است و در عین حال خود را به عنوان یک سایت خدمت رسان معرفی کرده است.

آقامیری با اشاره به برخورد سامانه های نظاره گر امنیتی ایران با این موتور جستجو اضافه کرد: گوگل یک موتور جستجو است که علم دشمنی هم با ما برداشته است در حالیکه ما با گوگل برخورد منفعلانه داریم.

عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی با بیان اینکه گوگل برای آنکه کمتر با مشکل فیلتر مواجه شود خود را در یک پروتکل https تعریف کرده است، افزود: سیستم فیلترینگ یکپارچه ما تمهیدی برای فیلتر گوگل نداشته است.

این کارشناس امور فیلترینگ در عین حال ایران را جزء کشورهای اول تا دهم در استفاده از گوگل برشمرد و گفت: راه اندازی موتور جستجوی بومی دغدغه مسئولان است.

وی به مهر گفت: جی میل هم که یک سامانه انتقال دیتا است به شدت در اختیار اقشار مختلف قرار می گیرد و ممکن است در برخی فضاهای ایجاد ناامنی به کمک اخلالگران بیاید و ایجاد مشکلات کند.

آقامیری ادامه داد: اینترنت یک مهمان ناخوانده است که وارد کشور ما شده و به دلیل هجوم مشکلات همراه با این مهمان ناخوانده نظارتهای جدی در این رابطه باید اعمال شود.



وی استفاده از اینترنت پاک و فیلترینگ بومی را از جمله برنامه های وزارت ارتباطات عنوان کرد که طی دو سال آینده عملیانی می شود و گفت: امید می رود ضعف اطلاع رسانی به کاربران اینترنت برای استفاده مفید از اینترنت نیز در این راستا حل شود.