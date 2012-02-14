کردستان دارای 6200 کیلومتر خط انتقال و شبکه آب روستایی است

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت شبکه آب و فاضلاب روستایی کردستان افزود: تا پیش از انقلاب تنها 160 روستای استان دارای شبکه آب رسانی بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون تعداد روستاهای دارای آب شرب به هزار و 513 مورد افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 72 درصد جمعیت روستایی استان کردستان از مشترکان شبکه آب استان هستند و برای رسیدن به این منظور تاکنون 95 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان ادامه داد: برای تامین آب مناطق روستایی هزار و 444 مخزن آب در نقاط پست و بلند با حجم ذخیره آبی 17 میلیون متر مکعب احداث شده است.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همچنین برای تامین آب مورد نیاز تعدادی از روستاهای استان کردستان 420 حلقه چاه عمیق حفر و 425 ایستگاه پمپاژ احداث شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای پروژه های دیگر آبرسانی به روستاهای استان کردستان 470 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است و 230 میلیارد آن تاکنون تخصیص یافته و تا پایان سال 800 پروژه به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان به پروژه های افتتاح شده در دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران 26 پروژه در روستاهای استان به بهره برداری رسید و سه هزار و 10 نفر از آب شرب بهره مند شدند.