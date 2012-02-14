مانچینی مثل یک سگ با من رفتار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ته‌وز از زمان درگیری لفظی با روبرتو مانچینی در دیدار با بایرن مونیخ در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، برای من سیتی به میدان نرفته است.

این بازیکن بزودی با منچسترسیتی کار خود را آغاز خواهد کرد تا با این تیم به عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر انگلستان دست پیدا کند.

ته‌وز در گفتگو با "فاکس اسپورتس" اظهار داشت: بله، من می‌خواهم برگردم و حمایت هواداران را برانگیزم. چراکه اعتقاد دارم به آنها اطلاعات غلط داده شده است. مسئولان سیتی به آنها حقیقت را نگفتند. زمانی که به هواداران گفته شد من نمی‌خواهم برای این تیم بازی کنم طبیعی است که آنها رو در روی من قرار بگیرند.

مهاجم ملی پوش آرژانتینی سیتی با اشاره به بازی بایرن مونیخ که از رفتن به زمین سر باز زد، گفت: در آن صحنه، ژکو و مانچینی با یکدیگر درگیر شده بودند. ژکو به زبان بوسنیایی صحبت می‌کرد و مانچینی به زبان ایتالیایی به او فحش می‌داد. واقعا وضعیت آشفته‌ای بود. من در این شرایط رفتم و به روی نیمکت نشستم. مانچینی مرا ندید چون داشت با ژکو بحث می‌کرد. اما وقتی دور و بر خودش را نگاه کرد می‌توانید تصور کنید چه اتفاقی افتاد. وقتی با آن تن صدا با من صحبت کرد من جواب رد به او دادم. مربی به دلیل درگیری با ژکو در حالت خوبی قرار نداشت و مثل سگ با من رفتار کرد.