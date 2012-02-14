کشف راز زنده ماندن مگسهای میوه در دمای انجماد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در جمهوری چک می گویند این حشره پس از بلوغ می تواند زاد و ولد کرده و فرزندانش نیز از سلامت کامل برخوردار خواهند بود. "ولادیمیر کشتال" محققی که اجرای این پروژه را به عهده داشته می گوید مگسهای میوه می توانند پس از انجماد در حرارت 23 درجه فارنهایت نجات پیدا کنند، البته در صورتی که پیش از انجماد از غذای ضد انجمادی محتوی آمینواسیدهای حشراتی که در قطب زندگی می کنند، تغذیه کنند.

از گذشته مقاومت در برابر انجماد در جانداران فرایندی بسیار پیچیده به شمار می رفت، فرایندی که تنها چند نوع حشره قادر به انجام آن بودند در حالی که متراکم شدن ذرات یخ در بدن اکثر مهره داران ضررآفرین و حتی مرگبار است.

محققان برای درک این روند به مگسهای میوه، یکی از مهمترین ارگانیزمهای تحقیقاتی در بیولوژی مدرن رجوع کردند تا دریابند چه عاملی می تواند به آنها در نجات از سرما کمک کند. نتایج نشان داد تا زمانی که این حشرات پیش از ورود به دوران انجماد از محلولی ضد یخ تغذیه می کنند می توانند از انجماد نجات بیابند.

گونه ای از مگسهای میوه قطبی می تواند در حرارت منفی 320 درجه فارنهایت از انجماد جان سالم به در ببرند و محققان دریافتند این توانایی به واسطه جمع شدن آمینواسیدهایی به نام L-Proline ایجاد می شود. از این رو محققان به گونه های معمولی مگسهای میوه معمولی از این نوع آمینو اسید به همراه گلیسرول خوراندند و سپس آنها را منجمد کردند.

لارو این حشرات توانست در حالی که نیمی از مایعات بدنش منجمد شده بود برای 75 درقیقه حرارت منفی 5 درجه سلسیوس را تحمل کند. به علاوه پس از گرم شدن و احیا این لارو توانست به زندگی خود ادامه داده و زاد و ولد کند و حشرات سالم دیگری به وجود آورد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، درک چگونگی دوام و بقای جانداران در درجه انجماد می تواند به محققان کمک کند تا توانایی انسانها را در چنین شرایطی بالاتر ببرند، به این شکل می توان میزان مقاومت اندامهای پیوندی را در درجه انجماد نیز افزایش داد تا بتوان آنها را برای مدت زمان طولانی تری نگهداری کرد.