اصفهانیها سابقه خوبی در برگزاری جشنواره سینمایی دارند

به گزارش خبرنگارمهر، محمود زندهنام شامگاه دوشنبه در اختتامیه سومین جشنواره فیلم فجر اصفهان که در سینما ساحل اصفهان برگزار شد با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان افزود: ظاهر برگزاری جشنواره بسیار ساده است در حالیکه بسیاری از دوستان زحمت کشیدند تا این جشنواره در استانها برگزار شود و همین گردش کپی فیلمها در شهرستانها اقدام مهمی بود که با نظم انجام شد و در این زمینه برخی اتفاقاتی که در تهران افتاد را در شهرستانها شاهد نبودیم.
وی تصریح کرد: اصفهان نقطهای مهم در کشور است و جایگاه ویژهای در هنر، فرهنگ، اقتصاد و... دارد از این رو نظر نخبگان فرهنگی و هنری این استان میتواند تاثیر زیادی در پایتختنشینان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد و میطلبد که نظر مردم و آرای داوران جشنواره فجر در این استان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
زنده نام اظهارداشت: مردم و توجه به آنها باید مورد نظر سینماگران باشد، سینماگر به عنوان کسی که در مردم است باید با آنها همگام باشد و در عین حال درون آدمها هم نباشد و چند گام جلوتر باشد اما از آنها هم جدا نباشد زیرا در تاریخ سینمای ایران هر کس از مردم و سلایق آنها فاصله گرفته محو شده است.
مدیر امور استانهای سیامین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با اشاره به توزیع 100 هزار بسته فرهنگی مشتمل بر پنج فیلم در طول روزهای برگزاری جشنواره فیلم فجر، تصریح کرد: حدود 500 هزار حلقه فیلم بین تماشاچیان علاقهمند توزیع شد که این بستهها باعث ارتقای دانش تماشاچیان از سینما میشود و مخاطبی که دانشش افزایش یابد هر اثری را نمیپذیرد.
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