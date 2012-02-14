انتشار پنجاه و یکمین شماره ماهنامه کوثر در داغستان روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالاتی به زبان روسی به چاپ رسیده است.

به مناسبت میلاد النبی (ص) و میلاد امام صادق (ع)، راههای حل مناقشات، امام عسکری (ع) نمونه انسان کامل، توصیه های امام علی (ع)، نفس کشیدن در مسجد ثواب دارد، یادت باشد از کی تقلید می کنی، با پول خود به جهنم، بخل و انفاق، تاریخ مسجد جمکران، وحدت نیاز امروز امت اسلام، هدف دعا، دعای عارفان و معرفی کتاب از عناوین موجود در این شماره است.

لازم به ذکر است این نشریه با شمارگان 1000 نسخه توسط مرکز پژوهشی اهل بیت (ع) داغستان و با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی در مسکو به صورت ماهانه منتشر می شود و در مراکز مذهبی شیعی داغستان، چچن، منطقه استاوروپول توزیع می گردد. همچنین تعدادی از این نشریه به برخی مدارس و کتابخانه های عمومی ارسال می شود.

یادآور می شود، تمامی شماره های ماهنامه مذهبی معرفتی کوثر در سایت امامت بوکس (کتابخانه اینترنتی شیعی) قابل خواندن می باشد.



