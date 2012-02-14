فکر می کردم سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را بگیرم

مصطفی کیایی در حاشیه مراسم اختتامیه فیلم فجر استانی در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جایزه اش گفت: "ضد گلوله" دومین فیلم سینمایی من پس از "بعد از ظهر سگی سگی " بود.



کیایی افزود: برای اولین بار در جشنواره این اتفاق افتاد که منتقدان و داوران به فیلمی این چنینی با موقعیت کمدی جایزه سیمرغ بدهند.



این کارگردان که سیمرغ بهترین "فیلمنامه " را از آن خود ساخته است پیش بینی نمی کرد که در بخش فیلمنامه جایزه بگیرد و بیشتر انتظار داشت سیمرغ کارگردانی را دریافت کنند.



وی در خصوص ژانر این نوع فیلم گفت: "ضد گلوله" علی رغم اینکه فضای دفاع مقدس را به تصویر می کشد، اما به عقیده من در ژانر کمدی اجتماعی قرار می گیرد.



این کارگردان اظهار داشت: فیلم هایی که حرفی برای گفتن دارند همواره در پایان بندی با مشکل مواجه خواهند بود.



کیایی درباره احساسش بعد از دریافت سیمرغ بهترین فیلم نامه، با چهره ای متبسم گفت: دیروز که سیمرغ را گرفتم خیلی حالم خوب بود؛ اما الان برایم موضوعی عادی است.