به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله سائلی شامگاه دوشنبه در جشنواره مروارید عفاف که در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد اضافه کرد: این جشنواره اولین جشواره در حوزه عفاف و حجاب است که برگزار می‌ شود و باید با برنامه ریزی مناسب به برگزاری این گونه برنامه‌ها تداوم بخشید.



وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت جهان و ایران را زنان تشکیل می‌دهند اظهارداشت: در صورت بروز حادثه در کشور نیمی از آسیب دیدگان ما را بانوان تشکیل می‌دهند بنابراین باید تیمهای توانمندی برای امدادرسانی به زنان جامعه وجود داشته باشد.



سائلی با تاکید براینکه رعایت موازین شرعی در جامعه اسلامی از ضروریات است تاکید کرد: به همین دلیل می‌طلبد که امدادرسانی برای زنان توسط خود این قشر انجام شود.



سائلی اضافه کرد: استان قم در این عرصه پیشگام است و تیم‌های توانمندی هم در بخش امداد زنان ایجاد کرده است.



وی افزود: در سال گذشته مانوری از سوی زنان امدادگر در استان برگزار شد و از آنجایی که رفتار و حرکت بانوان قم الگوست رسانه‌های بیگانه مانند بی‌بی سی هم به آن پرداختند.



سائلی تاکید کرد: ما از پخش این صحنه‌ها توسط شبکه منحوس بی‌بی سی خوشحال نیستیم ولی این موضوع نشان می‌دهد که قم و زنان قمی مورد توجه هستند.



مدیرکل جمعیت هلال احمر استان قم ابراز امیدواری کرد برنامه‌های فرهنگی مناسبی برای بانوان در هلال احمر طراحی شود.



این همایش از سوی معاونت امور زنان و خانواده جمعیت هلال احمر و با حضور جمعی از زنان عضو این سازمان برگزار شد.