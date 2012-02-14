بهمن دری رئیس کمیته تخصصی شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم سیدمحمد حسینی خطاب به بهمن دری آمده است: به استناد آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته تخصصی امور فرهنگی منصوب می‌شوید. توفیق جنابعالی را در خدمت به اصحاب فرهنگ و هنر از خداوند متعال خواستارم.

بنا بر این گزارش، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد با انتخاب اعضای این کمیته نسبت به تشکیل کمیته ارزشیابی در معاونت امور فرهنگی و اهدای درجه هنری و مدرک معادل به نویسندگان و شاعران کشور اقدام کند.