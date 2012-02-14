ترجمه روسی تفسیر سوره حمد امام خمینی(ره) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان فرهنگ و معارف اسلامی و قرآنی در روسیه، از این پس قادر به آشنایی با یکی از تفسیرهای مهم عرفانی سوره حمد خواهند بود.

امام خمینی (ره) در تفسیر سوره حمد خود، با بیانی جذاب و سرشار از معارف ناب عرفانی شیعی ، یکی از آثار ماندگار تفسیری در جهان اسلام را به وجود آورده است و این اثر ارزشمند، توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به روسی ترجمه و به بازار کتاب این کشور پهناور عرضه شده است.

ترجمه سوره حمد حضرت امام خمینی (ره) را کابلشاه ادریس اف انجام داده و این کتاب در تیراژ 2000 نسخه توسط مؤسسه انتشاراتی معتبر "نشر علمی" روسیه چاپ و منتشر شده است.