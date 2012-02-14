توسعه همکاری های دفاعی مالزی و فرانسه / خرید هلیکوپترهای فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وزیر دفاع مالزی پس از دیدار با وزیر دفاع فرانسه همکاری های دفاعی دو کشور را خوب توصیف کرد و گفت: این همکاری در بلند مدت ضامن منافع دوجانبه خواهد بود.

حمیدی افزود: مالزی به دنبال تقویت نیروی دفاعی خود از جمله خرید بالگردهای EC725 از فرانسه است و توسعه همکاری های دفاعی دو کشور زمینه انتقال فناوری و دانش دفاعی پیشرفته فرانسه به مالزی را مهیا خواهد کرد.

به گفته وی، برگزاری دوره های آموزشی کارکنان زیر دریایی مالزی در فرانسه از دیگر مواد توافق شده بین دو کشور است.

وزیر دفاع فرانسه نیز شرکت های دفاعی فرانسه شرکتهایی چند ملیتی با اعتبار جهانی عنوان کرد و گفت: کمکهای دفاعی به مالزی و تقویت قدرت دفاعی این کشور برای فرانسه از اهمیت بالایی برخوردار است.



