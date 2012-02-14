حجاب تنها برای زنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهررستمی شامگاه دوشنبه در جشنواره مروارید عفاف در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه برای نهادینه شدن فرهنگ حجاب باید دگرگونی در بینش جامعه ایجاد شود اظهار داشت: تا نتوانیم در بینش مردان و زنان جامعه تغییر ایجاد کنیم شیرینی معنویت قابل درک نخواهد بود.
رستمی با بیان اینکه ارمغان عمل به ارزشهای دینی معنویت است بیان داشت: انسان موجودی نیست که تنها زندگی کند و حجاب هم امری فردی نیست که کسی بگوید به دیگری ارتباطی ندارد.
وی ادامه داد: این تصور که حجاب تنها برای زنان است غلط است بلکه قرآن بر لزوم رعایت عفاف از سوی مردان و زنان تاکید دارد و دامنه حجاب تنها شامل بانوان نمیشود.
حجاب مسئلهای اجتماعی است
رستمی اضافه کرد: عدهای تا صحبت از حجاب میشود زنان را هدف میگیرند در صورتی که باید هم مردان و هم زنان به آن پایبند باشند و هیچ مرد و زنی هم حق ندارد سیستم جامعه را به علت رعایت نکردن عفاف و حجاب به هم بریزد.
وی سلامت جامعه را در گرو حجاب دانست و بیان داشت: زمانی حجاب در جامعه ترویج میشود که راهکارهای اصولی برای آن داشته باشیم و برای مقابله با بدحجابی برنامه فرهنگی و جایگزین داشته باشیم.
رستمی اظهار داشت: اگر فرهنگ حجاب در جامعه نهادینه شود دیگر نیاز به این نیست که برای رعایت حجاب در دستگاهها نگهبان بگذاریم و خود زنان و مردان آن را رعایت خواهند کرد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه مسایل قرآنی و فرهنگی دینی در ادارات تصریح کرد: دستگاهها نباید منتظر سازمانهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم باشند تا از طرف آنان امر به معروف شود بلکه باید خود مدیران با تدابیر و برنامههایی این مسئولیت را در اداره خود همگانی کنند.
رستمی با تاکید بر لزوم استفاده از حوزویان و روحانیان برای طراحی برنامههای فرهنگی مناسب به نمونههایی از این برنامهها اشاره کرد و گفت: وقتی این مسایل را به کار ببندیم میتوانیم جلوی بسیاری از نابهنجاریها را بگیریم.
تاکید بر طراحی جدید درمسائل فرهنگی
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور تاکید کرد: باید در مقابل آسیبهای اجتماعی طرح نو و باید جایگزین داشته باشیم و تنها به گفتن و شنیدن اکتفا نشود زیرا فقط حرف زدن اثری ندارد.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی تهدید جدی برای انقلاب اسلامی است بیان داشت: اگر میزان این آسیبها در جامعه زیاد شد انقلاب اسلامی مورد تهدید قرار میگیرد.
رستمی تاکید کرد: هرقدر از ارزشهای دینی فاصله بگیریم انقلاب بیشتر تهدید میشود زیرا منشا بسیاری از گرفتاریهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از دوری از ارزشهای دینی است که در برخی زمینهها مانند دروغ جامعه ما ابتلای زیادی دارد.
تاکید بر پیوست فرهنگی برای پروژهای عمرانی
وی افزود: باید در هر پروژه عمرانی و... که ساخته میشود مسایل و پیوست فرهنگی و ارزشی آن نیز تدوین شود و در صورت رعایت این مسایل بسیاری از مشکلات نیز مرتفع خواهدشد.
وی با اشاره به نقش مدیران ننهادها و ادارات در ترویج امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: خود مدیران باید آسیبها و نقاط ضعف خود را شناسایی کنند و به حل آن بپردازند.
وی تاکید کرد: یکی از نقاط ضعف در کشور ما این است که عیب دیگران را خوب میبینیم و آن را بزرگ میکنیم ولی آسیبها و نقاط ضعف خود را نمیبینیم.
قم - خبرگزاری مهر: دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس آموزههای اسلامی حجاب و عفاف تنها برای زنان نیست بلکه مردان هم موظف به رعایت آن هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، ظاهررستمی شامگاه دوشنبه در جشنواره مروارید عفاف در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه برای نهادینه شدن فرهنگ حجاب باید دگرگونی در بینش جامعه ایجاد شود اظهار داشت: تا نتوانیم در بینش مردان و زنان جامعه تغییر ایجاد کنیم شیرینی معنویت قابل درک نخواهد بود.
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